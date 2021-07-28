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Анатолий Бибилов и Рашид Нургалиев проинспектировали ход прокладки резервной ЛЭП

Президент Анатолий Бибилов и заместитель Секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев проинспектировали ход прокладки через Рокский тоннель резервного кабеля электропередач.

Возле южного входа в штольню генеральный директор ООО СК «ЭНЕРГОПРОГРЕСС» Семен Крылов рассказал о проведенных на участке работах.

«Мы видим отсыпанную площадку, работы ведутся и внутри штольни, на данный момент из 67 метров прошли 38, они продолжаются круглосуточном режиме. Планируемый срок завершения работ по штольне с южной стороны – 20 августа.

После того, как мы выходим из южной штольни, мы опускаемся кабелем в трубный блок, выполненный методом горизонтально направленного бурения. Это уже выполнено. Сделано две проходки по 57 метров, в каждой из которых заложены 3 трубы диаметром 200 и две трубы по 100. Кабель дальше спускается вниз на переходной пункт. То есть с южной стороны никаких технических проблем не видим»,

– сказал он, после чего пригласил Президента РЮО и заместителя Секретаря Совета безопасности РФ направиться вглубь штольни, чтобы наглядно продемонстрировать ход работ.

Анатолий Бибилов и Рашид Нургалиев осмотрели штольню и со стороны северного портала. Здесь по словам Семена Крылова, строители столкнулись с техническими сложностями и работы ведутся тяжелее. Тем не менее, специалисты заверили, что объект будет завершен в установленные по графику сроки.

В завершение инспекционной поездки состоялся подход к прессе. Анатолий Бибилов заявил, что в этом году никаких угроз в обеспечении республики электроэнергией не возникнет.

«Сегодня вместе с Рашид Гумаровичем мы проинспектировали ход строительства резервной линии электричества. Мы видели, что все этапы, которые обозначены, выполняются. Были небольшие проблемы со стороны северного портала, но и здесь найдены технические решения, и тут надо поблагодарить работников ПАО «Россети» и рабочих за их оперативность в решении тех или иных проблем, которые в принципе в горах всегда бывают. Проведение таких штолен – огромный труд, но работа идет, и как мы поняли, закончится в срок. До 30 октября все эти работы должны быть завершены», – сказал Президент.

Подводя итоги рабочего визита в Республику Южная Осетия, Рашид Нургалиев отметил что в течение трех дней он ознакомился с обстановкой по охране государственной границы республики, а также встретился с жителями приграничных сел, был проинформирован о возможностях ИКЦ органов внутренних дел РЮО и РФ.

«Открыт великолепный информационно-координационный Центр. Считаю, что для Республики это очень важный аспект не только для проведения экспертно-криминалистических исследований, создания баз данных, но и решением задач, связанных с экспертизами не только для силового блока, но и других органов, в частности для медицины. Это касается прежде всего выявления наличия алкоголя в крови, наркотиков и так далее. Мы считаем, что этот Центр является центром совершенно другого подхода и другого уровня работы правоохранительных органов.

Накануне было подписано соглашение между МВД Южной и Северной Осетии. Это позволяет уже в рамках режима онлайн проводить совместные мероприятия, решать задачи не только по обмену информацией по лицам, подозреваемым в конкретном преступлении, но и в том числе автотранспортным средствам. Нам привели примеры совместных реализаций экстрадиции преступников. То есть это уже такой хороший механизм. Мы считаем, что это позволит серьезно улучшить работу всего органа и для этого созданы все условия», – сказал он.

По его словам, также были обсуждены проблемные вопросы по линии Министерства здравоохранения и социального развития и других сфер жизнедеятельности республики. Рашид Нургалиев подчеркнул, что является одним из наиболее важных, приоритетных направлений развития Республики Южная Осетия является обеспечение энергетической безопасности. Ознакомившись на месте с ходом работ, он выразил уверенность в том, что объект будет построен качественно, безопасно, и в срок.

Журналисты поинтересовались и финансовой составляющей проекта.

«Финансирование полностью есть, каких-либо вопросов в этом направлении не возникает. Даже со стороны Южной Осетии предусмотрено финансирование части работ», – сказал заместитель Секретаря Совбеза РФ.

Анатолий Бибилов добавил, что объект финансируется из двух источников, из бюджета РФ и из Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РЮО.

«Финансирование раздельное. Уже выделено более 400 миллионов рублей, в последующие годы будет выделено еще 191 и 200 с лишним миллионов рублей. Плюс 30 миллионов рублей, которые необходимы, чтобы привести в порядок опоры до населенного пункта Дзау. Для этого должны быть внесены поправки в бюджет, и мы будем обращаться к парламентариям, если они к тому времени уйдут на каникулы, собраться и принять поправки», – пояснил он.

Анатолий Бибилов подчеркнул, что резервная ЛЭП имеет стратегическое значение для Республики Южная Осетия.
 

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Источник: Официальный сайт Президента Республики Южная Осетия

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