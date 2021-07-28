 
Инвестиции (проекты)

До конца 2022 года на улицы Таганрога выйдут 60 новых трамваев

До конца 2022 года на улицы Таганрога выйдут 60 новых трамваев

28 июля 2021, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Транспорт Строительство Электроэнергетика Машиностроение 
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
254

Первый новый трамвай от компании "Синара" поступил в трамвайно-троллейбусное депо Таганрога. До конца октября 2022 года в город поступят 60 новых машин, сообщает в среду пресс-служба правительства Ростовской области.

"Всего в рамках первого этапа модернизации трамвайной сети Таганрога, которую реализует компания "Синара", в сентябре будет поставлено десять трамвайных вагонов, затем, в ходе второго этапа, до конца октября 2022 года, - еще 50", - пояснили в пресс-службе.

Новые трамваи будут вмещать 116 пассажиров, они оснащены розетками для зарядки мобильных телефонов, камерами видеонаблюдения, автоинформаторами, бегущими строками и мультимедийными экранами, а также системами климат-контроля.

"Уверен, таганрожцы оценят комфорт и удобство новых трамваев. Задача - выполнить в срок все этапы начатой модернизации. Обновленный общественный транспорт, безусловно, поможет повышению привлекательности Таганрога как туристического центра", - цитирует пресс-служба слова губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Всего в Таганроге предусмотрено полное обновление 45 км трамвайной инфраструктуры, модернизация электросетевого хозяйства, покупка современного подвижного состава с низким полом, создание современного трамвайного депо, благоустройство прилегающей к путям территории. Общий объем финансирования составляет 11,83 млрд рублей. 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
На берегу моря в Калининградской области построят малоэтажный комплекс 28.07.2021
На берегу моря в Калининградской области построят малоэтажный комплекс
Инвестиции в строительство перегрузочного комплекса порта в Новороссийске составят 46 млрд рублей 28.07.2021
Инвестиции в строительство перегрузочного комплекса порта в Новороссийске составят 46 млрд рублей
НОВАТЭК обустроит участки добычи на Южно-Тамбейском месторождении 28.07.2021
НОВАТЭК обустроит участки добычи на Южно-Тамбейском месторождении
28.07.2021
"Норникель" создаст четыре комплекса по переработке мусора
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно