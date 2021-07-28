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Энергетики "Пермэнерго" обеспечили электроснабжение нового жилого комплекса "Сага" в Дзержинском районе города Перми

Энергетики Пермэнерго обеспечили электроснабжение нового жилого комплекса Сага в Дзержинском районе города Перми

28 июля 2021, 11:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Урал

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Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» выполнили мероприятия по подключению к электрическим сетям жилого комплекса «Сага» в Дзержинском районе краевого центра.

В рамках исполнения  своих обязательств  по договору технологического присоединения энергетики провели реконструкцию действующей трансформаторной подстанции № 7189.   Здесь была произведена замена силовых трансформаторов мощностью 630 кВА и 400 кВА на два новых, мощностью 1250 кВА каждый. Кроме того, обновлено оборудование распределительного устройства  0,4- 6 кВ.

Также специалисты «Пермэнерго» осуществили  прокладку  кабельных линий 6 кВ и 0,4 кВ общей протяженностью почти 500 метров.  Эти и другие проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу запрошенной застройщиком мощности в объеме 657 кВт.

В трех 16-этажных одноподъездных корпусах  жилого комплекса «Сага» расположено 442 квартир общей площадью  почти 23 100 квадратных метров.

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Источник: Россети Урал

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