Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» выполнили мероприятия по подключению к электрическим сетям жилого комплекса «Сага» в Дзержинском районе краевого центра.

В рамках исполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики провели реконструкцию действующей трансформаторной подстанции № 7189. Здесь была произведена замена силовых трансформаторов мощностью 630 кВА и 400 кВА на два новых, мощностью 1250 кВА каждый. Кроме того, обновлено оборудование распределительного устройства 0,4- 6 кВ.

Также специалисты «Пермэнерго» осуществили прокладку кабельных линий 6 кВ и 0,4 кВ общей протяженностью почти 500 метров. Эти и другие проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу запрошенной застройщиком мощности в объеме 657 кВт.

В трех 16-этажных одноподъездных корпусах жилого комплекса «Сага» расположено 442 квартир общей площадью почти 23 100 квадратных метров.