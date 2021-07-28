Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин провел рабочую встречу с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, в ходе которой обсуждалось развитие транспортной инфраструктуры региона. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кабмина 28 июля.

В ходе разговора Михаил Дегтярев подчеркнул, что край с большим нетерпением ждал нормативной базы по новым инфраструктурным проектам, регион номинирует на них несколько больших строек. В частности, это автомобильная развязка в Хабаровске на перекрестке улиц Воронежской, Шелеста и Большой в рамках освоения огромной территории Ореховой сопки.

«В Комсомольске-на-Амуре в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов планируем обновить весь общественный транспорт и на эти цели будем привлекать 1,1 млрд рублей. Хочу поблагодарить Вас лично, Михаил Владимирович, Правительство за дополнительные 800 млн рублей в рамках госпрограммы развития транспортной системы. Мы их тоже уже предварительно распределили. В первую очередь на дорогу «Ванино - Совгавань», - сообщил глава Хабаровского края.

Михаил Дегтярев добавил, что уже в этом году выделенные из федерального бюджета деньги пойдут на освоение, и жители смогут почувствовать, что дорога «Ванино - Советская Гавань» приводится в нормативное состояние. Часть денег направят на обход поселка Красная Речка около Хабаровска, еще часть - на трассу «Переясловка - Аргунское», остальные 150 млн рублей распределят на объекты местного значения.

Михаил Мишустин подчеркнул, что новые инструменты развития региона - бюджетные кредиты и облигации - ввели по инициативе Президента РФ Владимира Путина. «Они помогут решать очень большое количество проблем, которые накопились. И в инфраструктуре можно будет навести порядок. Современное территориальное планирование и логистика нормальная - это то, чего ждут люди», - сказал премьер-министр страны.