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Главный корпус ведущего вуза Республики Коми признан аварийным

Главный корпус ведущего вуза Республики Коми признан аварийным

28 июля 2021, 13:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В Сыктывкаре ожидается реконструкция главного учебного корпуса Сыктывкарского государственного университета им. Р. Сорокина, сообщает RosTender.info.

Существующее здание главного учебного корпуса Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина находится в аварийном состоянии и подлежит сносу – на его месте будет спроектировано новое здание учебного корпуса вуза гуманитарного направления. Пристроенное здание столовой сохранится. Согласно техническому заданию, в новом здании профессорско-преподавательский состав будет состоять из 100 человек, пропускная способность за день – не более 2500 человек.

Строительные работы завершатся в декабре 2023 года и пройдут в рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы «Развитие образования». Университет объявил тендер на реконструкцию корпуса и принимает заявки на участие до 12 августа. С победителем заключат контракт на 837 млн рублей, источником финансирования послужит федеральный бюджет.

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Источник: Ростендер

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