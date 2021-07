Член правления АЭК И.Куликов, президент АЭК М.Третьяков и генеральный директор РУСАЛ И.Игнашов

27 июля 2021 года на территории бизнес-школы Сколково произошло историческое событие для кабельной отрасли. Впервые были достигнуты договоренности о специальных ценах на алюминиевые полуфабрикаты для кабельного производства, необходимые для реализации нацпроектов.

РУСАЛ и Ассоциация «Электрокабель» в рамках летней энергетической школы “Сколково” подписали соглашение о сотрудничестве, главной целью которого станет снижение цены на алюминиевые полуфабрикаты для кабельных предприятий, производящих самонесущий изолированный провод (СИП). В официальной церемонии подписания соглашения приняли участие президент НП “Ассоциация “Электрокабель” Максим Третьяков, генеральный директор АО «ОК РУСАЛ ТД» Игорь Игнашов и руководитель направления продаж на рынках КП АО «ОК РУСАЛ ТД» и член правления Ассоциации “Электрокабель” Илья Куликов.

РУСАЛ является членом Ассоциации “Электрокабель” и подписание соглашения создает новые возможности для поддержки отечественных предприятий кабельной и энергетической отрасли, что скажется на стоимости реализации нацпроектов”.

РУСАЛ в своем пресс-релизе официально заявил о снижении цены на алюминиевые полуфабрикаты для производства самонесущих изолированных проводов (СИП) с 1 августа 2021 года. Почему выбор пал именно на СИП? Как отметил президент Ассоциации “Электрокабель” Максим Третьяков:“Самонесущий изолированный провод – самый демократичный тип проводов, используемый в энергетике и строительстве”.

«У российского рынка огромный внутренний потенциал. И наша задача - оказать содействие добросовестным российским предприятиям в производстве кабельно-проводниковой продукции, способствовать повышению эффективности реализации национальных проектов в области энергетики», - сообщил заместитель генерального директора “РУСАЛа” по продажам в России, СНГ и Китае Роман Андрюшин.

Подписанное соглашение позволяет членам Ассоциации “Электрокабель” получить преференции при реализации национальных проектов с использованием проводов марки СИП, а также работать по специальным условиям и ценам на алюминий от РУСАЛа, которые позволят быть более эффективными. Было отмечено, что для получения специальной цены и условий необходимо иметь действующий контракт с компании РУСАЛ, быть членом Ассоциации «Электрокабель», а также еще одним важным условием для получения скидки станет участие завода в инфраструктурных государственных нацпроектах.

В рамках соглашения также акцентировано внимание не только на цене на алюминиевое сырье, но и на важности разработки и внедрения инновационных технологий и материалов, совершенствование качества выпускаемой продукции, а также борьба с фальсификатом и контрафактом.

Подписание соглашения проходило в рамках летней энергетической школы Сколково, партнером чьей образовательной программы выступила Ассоциация «Электрокабель». В этом году главной темой образовательного и популяризаторского проекта школы стала декарбонизация ТЭК. Подписанное соглашение между АЭК и РУСАЛ также направлено и на снижение углеродного следа, за счет использования алюминиевых кабелей и сплавов с низким углеродным следом ALLOW, чьи выбросы не превышают 4 тонн CO 2 на тонну алюминия, когда среднемировой уровень колеблется в районе 12 тонн CO 2 .

«Основная повестка, стоящая перед многими странами – снижение углеродного следа; РУСАЛ – один из лидеров энергоперехода. Летняя энергетическая школа тоже на 70% своей повестки связана с глобальным энергопереходом, с тем, как он скажется на рынке сырья для кабельщиков и как новые альтернативные источники энергии будут рождать спрос на определенный вид кабеля. Эта связь между летней школой и политикой РУСАЛа по декарбонизации позволила нам претендовать на подписание соглашения именно в этом месте. В этом есть свой тайный смысл», - поделился Максим Третьяков.

«Наше соглашение имело глобальную цель – выполнение программы устойчивого развития. Подписание данного соглашения – один из главных шагов, которые объединяют нас в партнерстве по достижению целей. При этом, наше устойчивое развитие – это не только зеленая планета, но и устойчивое развитие наших клиентов и всех, кто взаимодействует с нами в отрасли. Подписание соглашения здесь, в Сколково, позволит нам приблизиться к цели и сделать это частью нашей бизнес-программы», - добавил Игорь Игнашов, генеральный директор АО «Объединенная компания РУСАЛ».

Партнерство Ассоциации «Электрокабель» и лидера мировой алюминиевой отрасли уже длится на протяжении более 9 лет, а сегодняшнее знаковое событие станет качественным итогом не только долгосрочного сотрудничества, но и выступит показателем отлично проделанной работы Ассоциации: в этом году АЭК отмечает 30-летний юбилей.

«РУСАл является членом Ассоциации «Электрокабель» уже много лет. Для нас – это системообразующая компания, потому что весь алюминий мы покупаем у РУСАЛа. Взаимодействие с РУСАлом у нас всегда было очень тесное и длится оно уже многие годы, но этот шаг вперед позволит получить дополнительную полезность и добавленную стоимость для членов Ассоциации «Электрокабель». Мы приветствуем эту инициативу РУСАЛа с удовольствием подписываем соглашение», - отметил Максим Третьяков.

Предполагается, что специальные условия для кабеля марки СИП – первый шаг в рамках данного соглашения, и в дальнейшем планируется рассмотреть и другие марки алюминия, используемые для производства кабельно-проводниковой продукции. Максим Третьяков высказался и о возможном сотрудничестве с поставщиками медного сырья по аналогичной схеме.

Текст и фото: Евгения Амелехина