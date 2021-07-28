«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») подключила к подстанции 220 кВ «Восточная промзона» кабельные линии электропередачи 10 кВ, по которым запитан жилой микрорайон «Россинский» Прикубанского округа Краснодара. Обеспечено надежное электроснабжение 18 многоэтажных домов, в которых проживает более 1,1 тыс. человек.

Прикубанский округ – самый большой в Краснодаре. «Россети ФСК ЕЭС» построила в 2018 году подстанцию 220 кВ «Восточная промзона» специально для покрытия его растущей потребности в электроэнергии.

Мощность центра питания составляет 560 МВА. Высокоавтоматизированный энергообъект оснащен современным силовым и коммутационным оборудованием, комплексами релейной защиты на микропроцессорной базе, новейшими системами управления технологическими процессами и учета электроэнергии.

Одна из целей национального проекта «Жилье и городская среда» – увеличение жилого строительства до 120 млн кв. м в год. «Россети» активно работают по проектам, связанным с подключением ЖК, на всей территории присутствия.

Краснодарский край входит в топ-3 регионов по объемам строительства. С 2018 года компании Группы «Россети» обеспечили выдачу в регионе более 260 МВт мощности для электроснабжения новых комплексов.