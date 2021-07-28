Ремонтные работы в распределительных сетях в юго-западной части Ростовской области позволили повысить надежность и качество электроснабжения 325 тысяч потребителей в 24 населенных пунктах, включая Таганрог, поселки Матвеев Курган и Чалтырь.

В первом полугодии специалисты компании «Россети Юг» построили и ввели в эксплуатацию пять новых трансформаторных подстанций общей мощностью свыше 1 МВА. Они позволили перераспределить нагрузки существующих потребителей и обеспечить электроэнергией новых. К энергообъектам подключены в том числе онкологический диспансер в Таганроге, амбулаторно-медицинский центр, коттеджный поселок, Центр патриотического воспитания молодежи, детский сад в селе Самбек.

Кроме того, энергетики отремонтировали более 70 км воздушных линий электропередачи, заменив 22 км провода и 150 опор. Расчистили от древесно-кустарниковой растительности 17,5 га охранных зон.

Ремонтные и профилактические работы также проведены на 55 трансформаторных пунктах и 20 силовых трансформаторах общей мощностью 3,7 МВА. На энергообъектах была выполнена техническая диагностика систем охлаждения трансформаторов, заменены обмотка, трансформаторное масло, резиновые уплотнения и изоляторы.