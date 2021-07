Системный оператор американского штата Техас – Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) – представил губернатору, парламенту и отраслевому регулятору (Public Utility Commission of Texas, PUCT) штата комплексный план мероприятий по повышению надежности работы энергосистемы – Roadmap to Improving Grid Reliability.

План мероприятий был разработан ERCOT в развитие общих мер по защите энергообъектов и населения от погодных катаклизмов, которые принимаются в Техасе с февраля текущего года, после того как резкое и сильное похолодание привело к серьезным нарушениям в энергоснабжении и массовым отключениям потребителей. Ранее парламент штата принял соответствующие изменения в законодательство, а губернатор, со своей стороны, дал указания PUCT и ERCOT.

Подготовленный системным оператором при участии PUCT документ включает в себя шестьдесят ключевых задач, как новых, так и уже реализуемых, и должен будет регулярно обновляться по мере их выполнения в течение 2021 г. Мероприятия, реализация которых запланирована ERCOT, включают, в том числе:

Ускорение ввода в эксплуатацию большего объема новых генерирующих мощностей, если это потребуется для обеспечения балансовой надежности, и закупку бóльших объемов резервов мощности, особенно для дней, когда прогнозируется изменение погодных условий. Внесение изменений в правила энергорынка, обязывающих всех участников рынка, владеющих или эксплуатирующих объекты генерации и/или передающей/распределительной сетевой инфраструктуры дважды в год подтверждать официальным письмом в ERCOT, что они завершили подготовку своих энергообъектов к летнему и зимнему периодам, включая работы по их утеплению. Добавление новых требований к собственникам генерирующих объектов, обязывающих их чаще актуализировать информацию об эксплуатационном состоянии энергообъектов. Оценку ERCOT фактических запасов топлива на некоторых электростанциях. Проведение ERCOT внеплановых проверок технического состояния генерирующих объектов, чтобы подтвердить достоверность информации, предоставленной собственниками генерации о доступности их ресурсов. Совместную с регулятором в энергетике штата работу по поэтапной ликвидации сетевых ограничений и расширению возможности выхода на рынок энергоресурсов, расположенных в Долине Рио-Гранде – регионе на юге штата, географически изолированном от остальной территории Техаса.

Как ожидает ERCOT, выполнение подготовленного им плана позволит существенно повысить надежность работы энергосистемы в нормальных и экстремальных погодных условиях, когда имеют место высокие риски нарушения электроснабжения.

Официальный сайт ERCOT