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Prysmian соединит Европу и Азию. Москабель в блоге Варламова
28 июля 2021, 13:45
Рубрика: За рубежом
Метки: США
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: АО "СО ЕЭС"
Системный оператор американского штата Техас – Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) – представил губернатору, парламенту и отраслевому регулятору (Public Utility Commission of Texas, PUCT) штата комплексный план мероприятий по повышению надежности работы энергосистемы – Roadmap to Improving Grid Reliability.
План мероприятий был разработан ERCOT в развитие общих мер по защите энергообъектов и населения от погодных катаклизмов, которые принимаются в Техасе с февраля текущего года, после того как резкое и сильное похолодание привело к серьезным нарушениям в энергоснабжении и массовым отключениям потребителей. Ранее парламент штата принял соответствующие изменения в законодательство, а губернатор, со своей стороны, дал указания PUCT и ERCOT.
Подготовленный системным оператором при участии PUCT документ включает в себя шестьдесят ключевых задач, как новых, так и уже реализуемых, и должен будет регулярно обновляться по мере их выполнения в течение 2021 г. Мероприятия, реализация которых запланирована ERCOT, включают, в том числе:
Как ожидает ERCOT, выполнение подготовленного им плана позволит существенно повысить надежность работы энергосистемы в нормальных и экстремальных погодных условиях, когда имеют место высокие риски нарушения электроснабжения.
Официальный сайт ERCOT
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