27 июля в энергосистемах Новгородской и Псковской областей прошла контрольная общесистемная противоаварийная тренировка по ликвидации нарушений нормального режима работы энергосистемы в условиях жаркой погоды с применением цифровой технологии дистанционного управления оборудованием подстанции 330 кВ из диспетчерского центра Системного оператора.

В тренировке приняли участие диспетчерский персонал Филиала Системного оператора Новгородское РДУ (осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Новгородской и Псковской областей) и оперативный персонал филиала ПАО «ОГК-2» Псковская ГРЭС и Новгородского ПМЭС филиала «Россети ФСК» (ПАО «ФСК ЕЭС»).

Тренировка проводилась с целью отработки взаимодействия при ликвидации аварий в энергосистеме в условиях высоких температур наружного воздуха. В ходе мероприятия совершенствовались практические навыки диспетчерского, оперативного и дежурного персонала, оценивалась готовность участников к действиям по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима работы энергосистемы, проверялось выполнение регламентов обмена информацией. На тренировке также отрабатывалось производство необходимых для предотвращения развития аварии переключений оборудования подстанции (ПС) 330 кВ с использованием новой цифровой технологии дистанционного управления из диспетчерского центра Системного оператора.

По сценарию, разработанному специалистами Новгородского РДУ, аварийное отключение воздушной линии (ВЛ) 330 кВ по причине низовых пожаров по трассе ЛЭП, а также системы шин на ПС 330 кВ Старорусская из-за повреждения оборудования, привело к превышению наибольшего рабочего напряжения в сети 330 кВ энергосистемы Псковской области. Ситуацию осложнило аварийное отключение системы шин 330 кВ и одного энергоблока на Псковской ГРЭС, а также аварийное отключение действием защит распределительного устройства 330 кВ еще на одной ПС 330 кВ Псков с последующим срабатыванием устройств противоаварийной автоматики на отключение нагрузки потребителей. В зону условных отключений попали бытовые потребители и предприятия промышленности с совокупной величиной потребления около 30 МВт.

Результаты тренировки подтвердили готовность диспетчерского персонала Новгородского РДУ к эффективному взаимодействию с оперативным персоналом субъектов электроэнергетики при ликвидации нарушений нормального режима, а также готовность диспетчеров АО «СО ЕЭС» и оперативного персонала региональных энергокомпаний к обеспечению надежной работы энергосистемы Псковской области в условиях высоких температур наружного воздуха.

По итогам тренировки отмечен высокий уровень подготовки диспетчерского персонала Новгородского РДУ, продемонстрированный при ликвидации условной аварии с использованием дистанционного управления оборудованием из диспетчерского центра. Применение технологий дистанционного управления оборудованием энергообъектов входит в число ключевых направлений цифровизации электроэнергетики. Использование этой инновационной технологии повышает надежность работы Единой энергетической системы и качество управления ее электроэнергетическим режимом за счет сокращения времени производства оперативных переключений, повышения скорости реализации управляющих воздействий по изменению топологии электрической сети, минимизации «человеческого фактора» в процессе управления энергосистемой.