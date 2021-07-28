Власти Северной Осетии направят 100 млн рублей на капитальный ремонт трамвайных путей Владикавказа. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания кабмина.

"На совещании также принято постановление о внесении изменения в сводную бюджетную роспись на 2021 год в целях оказания помощи Владикавказу в капитальном ремонте трамвайных путей и межрельсового полотна. Бюджетные ассигнования на сумму 100 млн рублей из дотаций, полученных из федерального бюджета на эти цели, поступят в Министерство строительства и архитектуры", - говорится в сообщении.

Всего во Владикавказе необходимо реконструировать 50 км дорожного полотна. Трамвайный парк полностью обновится в 2022 году.

Владикавказ входит в десятку городов России, где впервые появился трамвай. 1 августа 1904 года на линию вышли 12 моторных закрытых и открытых вагонов.