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"Норникель" создаст четыре комплекса по переработке мусора

Норникель создаст четыре комплекса по переработке мусора

28 июля 2021, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: НОРНИКЕЛЬ, ПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Компания "Норильский никель" планирует создать четыре комплекса по переработке коммунальных отходов для очистки от мусора Норильского промышленного района. Об этом на заседании Общественной палаты Норильска сообщил в среду вице-президент компании Станислав Селезнев.

"Мы видим более 600 стихийных свалок, накоплено 2 млн тонн отходов за 50 лет; 90% неминеральных отходов необходимо внедрить в переработку. <…> Сейчас у нас в работе несколько проектов, это строительство четырех комплексов по мусоропереработке: строительный мусор, резинотехнические изделия, цветной и черный металл и прочие отходы", - сообщил Селезнев. Он не уточнил сроков создания комплексов и размер инвестиций в их создание.

Ранее сообщалось, что компания "Норникель" приступила к реализации программы по очистке территорий от промышленного и строительного мусора. Общий объем инвестиций в программу составит 40 млрд рублей. Программа уборки предусматривает снос старых брошенных зданий и сооружений, трубопроводов, коммуникаций и сетей, уборку накопившегося вокруг промышленных объектов металлолома. Она затронет всю территорию Норильска. Срок реализации программы - 10 лет.

Норильск - один из самых северных городов мира. В нем проживают 180 тыс. человек, 26% которых - сотрудники "Норникеля".

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Источник: ТАСС

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