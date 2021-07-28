Директор филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» Магомед Абдурашидов провел рабочую встречу с главой Ленинского района города Махачкалы Магомедом Алхасовым. Об этом информагентству сообщили в компании.

В совещании приняли участие заместитель директора – главный инженер филиала Магомед Ханапиев, главный инженер Махачкалинских городских электрических сетей Раджаб Абакаров, представители Ленинского района столицы республики.

«Стороны обсудили приоритетные вопросы надежного и качественного электроснабжения территории. В их числе – бесперебойное питание насосной подстанции и центральных тепловых пунктов. Чтобы минимизировать количество технологических нарушений на объектах, обеспечивающих жителей участка отоплением и горячим водоснабжением, энергетики в первом случае проложат дополнительный кабель, во втором – обновят схемы электроснабжения», – говорится в сообщении.

В повестку совещания также включили вопрос повышения качества электроснабжения микрорайона «Анжи», где проживает порядка 15 тысяч человек.

«Качество электроснабжения данного участка можно улучшить за счет кабельной линии, построенной по заказу УЖКХ города. Энергообъект до сих пор не введен в эксплуатацию – бездействует третий год», – отметил главный инженер филиала «Дагэнерго» Магомед Ханапиев, напомнив присутствующим, что указанная кабельная линия была построена на бюджетные средства, и, следовательно, вопрос ее ввода в эксплуатацию нужно рассматривать на республиканском уровне.

Главный инженер Махачкалинских городских электрических сетей Раджаб Абакаров рассказал, что специалисты подразделения, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, уже заменили в Ленинском районе столицы четыре трансформаторных пункта (ТП) из семи запланированных. Кроме того, рабочие группы отремонтировали еще 15 ТП, а также пять фидеров по сети 6/10 кВ. Особое внимание энергетик уделил трансформаторам, которые попадают в зону подтопления в непогоду. «Таких энергообъектов в Ленинском районе города порядка 17. Из-за их подтопления страдают жители. Прошу администрацию решить вопрос с водоотводом на указанных участках», – отметил Раджаб Абакаров.

Отдельно стороны обсудили подтопление питающих центров «Восточная» и «Приморская». Глава Ленинского района Махачкалы Магомед Алхасов отметил, что подтопление «Восточной» происходит из-за реки Талгинка, которая выходит из берегов по причине скопления мусора и образования искусственных заторов. Он подчеркнул, что Министерство природных ресурсов Республики Дагестан в текущем году запланировало очистку русла, после чего проблема решится. Что касается подтопления «Приморской», администрация Ленинского района столицы решит этот вопрос собственными силами.

Подводя итоги встречи, участники совещания пришли к единодушному мнению, что работать над решением вопросов надежного электроснабжения территории нужно сообща, в тесном взаимодействии энергетиков и муниципальных органов власти.