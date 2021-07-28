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"Россети Сибирь" подключили плавучую спортивную базу отдыха в Красноярске

Россети Сибирь подключили плавучую спортивную базу отдыха в Красноярске

28 июля 2021, 13:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СИБИРЬ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Сибирь

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В Красноярске на острове Молокова появился дебаркадер – «Водно-спортивная база». Энергетики подключили электроустановки стоечного судна. Подача электроэнергии осуществляется от береговых источников.

Специалисты «Красноярскэнерго» выполнили работы по проектированию, построили трансформаторные подстанции напряжением шесть киловольт (кВ), провели реконструкцию участка воздушной линии 6 кВ, проложили новые линии электропередачи напряжением 0,4 кВ и 6 кВ с использованием современного самонесущего изолированного провода, а также установили столбовые трансформаторные подстанции.

На технологическое подключение энергокомпания направила 370 тысяч рублей. При этом заказчику, по льготному договору, подключение обошлось всего в 550 рублей. Проведенные мероприятия обеспечили выдачу запрошенной городским спортивным учреждением мощности в объеме 10 кВт (киловатт).

На стоечном судне-дебаркадере «Водно-спортивная база» планируется проведение спортивных мероприятий, в том числе, практических занятий курсантов «Сибирского государственного университета водного транспорта» по обучению гребле и такелажному делу. Также на борту судна возможно проведение деловых встреч, конференций, выездных совещаний.

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Источник: Россети Сибирь

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