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АО "Мособлэнерго" заменило 535 опор и 35,8 км ЛЭП в проблемных округах Подмосковья

АО Мособлэнерго заменило 535 опор и 35,8 км ЛЭП в проблемных округах Подмосковья

29 июля 2021, 11:15
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

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АО «Мособлэнерго» с начала реализации совместных с Министерством энергетики Московской области мероприятий по повышению надежности и качества электроснабжения заменило 535 опор и 35,8 км ЛЭП в проблемных округах Подмосковья. Также отремонтировано 43 трансформаторные подстанции и реконструировано 14,8 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4/6/10 кВ.

Мероприятия по повышению надежности электроснабжения выполняются АО «Мособлэнерго» с марта 2021 года в 11 проблемных округах Подмосковья. Среди них: Раменское, Домодедово, Щелково, Пушкино, Ступино, Чехов, Егорьевск, Орехово-Зуево, Истра, Люберцы, Красногорск. Министр энергетики Московской области Александр Самарин отмечает, что все проводимые и запланированные мероприятия по обновлению электросетевого комплекса округов позволят в дальнейшем обеспечить качественное и надежное электроснабжение жителей Подмосковья. Выполнение комплексных работ находится на личном контроле министра.

Всего в текущем году АО «Мособлэнерго» планирует реконструировать 15,3 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4/6/10 кВ, заменить 984 опоры, расчистить 59,2 га вдоль трасс ЛЭП, отремонтировать 72 трансформаторные подстанции и заменить 72 км неизолированного провода на самонесущий изолированный.

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Источник: АО "Мособлэнерго"

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