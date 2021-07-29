АО «Мособлэнерго» с начала реализации совместных с Министерством энергетики Московской области мероприятий по повышению надежности и качества электроснабжения заменило 535 опор и 35,8 км ЛЭП в проблемных округах Подмосковья. Также отремонтировано 43 трансформаторные подстанции и реконструировано 14,8 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4/6/10 кВ.

Мероприятия по повышению надежности электроснабжения выполняются АО «Мособлэнерго» с марта 2021 года в 11 проблемных округах Подмосковья. Среди них: Раменское, Домодедово, Щелково, Пушкино, Ступино, Чехов, Егорьевск, Орехово-Зуево, Истра, Люберцы, Красногорск. Министр энергетики Московской области Александр Самарин отмечает, что все проводимые и запланированные мероприятия по обновлению электросетевого комплекса округов позволят в дальнейшем обеспечить качественное и надежное электроснабжение жителей Подмосковья. Выполнение комплексных работ находится на личном контроле министра.

Всего в текущем году АО «Мособлэнерго» планирует реконструировать 15,3 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4/6/10 кВ, заменить 984 опоры, расчистить 59,2 га вдоль трасс ЛЭП, отремонтировать 72 трансформаторные подстанции и заменить 72 км неизолированного провода на самонесущий изолированный.