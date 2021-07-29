Дороги Северо-Восточной зоны Алтайского края отремонтируют

В Северо-Восточной зоне Алтайского края пройдут ремонтные работы нескольких автомобильных дорог, сообщает RosTender.info. Капитальный ремонт ожидается на автомобильных дорогах Р-256 - Курочкино – Ларичиха в Тальменском районе и Троицкое – Целинное в Троицком районе. Согласно проектной документации, на девятнадцатикилометровом и девятикилометровом участках дорог предстоит заменить дорожную одежду, укрепить обочины, установить дорожные знаки и нанести дорожную разметку краской с применением стеклошариков. На нескольких участках автомобильной дороги Мартыново - Тогул - Залесово в Тогульском районе отремонтируют водопропускные трубы. Работы должны быть закончены в срок не позднее сентября 2023 года.

Гарантийный срок земляного полотна и водопропускных труб составит 6 лет, сигнальных столбиков и горизонтальной разметки – 2 и 3 года соответственно. Гарантия на дорожные знаки с применением световозвращающего материала I класса – 5 лет, II и III класса – 10 лет.

Краевое государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Алтайского края» объявило тендер, окончание подачи заявок назначено на 13 августа. С победителем заключат контракт на 314 млн рублей, источник финансирования – средства краевого бюджета.

