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Дороги Северо-Восточной зоны Алтайского края отремонтируют

Дороги Северо-Восточной зоны Алтайского края отремонтируют

29 июля 2021, 16:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В Северо-Восточной зоне Алтайского края пройдут ремонтные работы нескольких автомобильных дорог, сообщает RosTender.info. Капитальный ремонт ожидается на автомобильных дорогах Р-256 - Курочкино – Ларичиха в Тальменском районе и Троицкое – Целинное в Троицком районе. Согласно проектной документации, на девятнадцатикилометровом и девятикилометровом участках дорог предстоит заменить дорожную одежду, укрепить обочины, установить дорожные знаки и нанести дорожную разметку краской с применением стеклошариков. На нескольких участках автомобильной дороги Мартыново - Тогул - Залесово в Тогульском районе отремонтируют водопропускные трубы. Работы должны быть закончены в срок не позднее сентября 2023 года.

Гарантийный срок земляного полотна и водопропускных труб составит 6 лет, сигнальных столбиков и горизонтальной разметки – 2 и 3 года соответственно. Гарантия на дорожные знаки с применением световозвращающего материала I класса – 5 лет, II и III класса – 10 лет.
Краевое государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Алтайского края» объявило тендер, окончание подачи заявок назначено на 13 августа. С победителем заключат контракт на 314 млн рублей, источник финансирования – средства краевого бюджета.
 

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Источник: Ростендер

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