В Москве завершились двухдневные переговоры первого заместителя Министра промышленности и торговли РФ Василия Осьмакова, председателя главного управления Суэцкой экономической зоны Яхья Заки изаместителя председателя ВЭБ.РФ - члена правления Даниила Алгульяна.

Египетская делегация посетила Москву для обсуждения дальнейших шагов по реализации проекта по созданию Российской промышленной зоны (РПЗ) в Экономической зоне Суэцкого канала.

Открывая встречу, первый замминистра Василий Осьмаков отметил, что в силу стратегических перспектив РПЗ Минпромторг России придает ей особое значение.

Успех проекта во многом зависит от привлекательности условий, которые Российская промышленная зона сможет предложить потенциальным резидентам. Ранее Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и Министр торговли и промышленности Арабской Республики Египет Невин Гамеа достигли ряда принципиальных договоренностей. В частности, они касаются возможности размещения российских резидентов на нескольких площадках Экономической зоны Суэцкого канала и доступа продукции на локальный рынок согласно действующим правилам. Также было решено, что согласование и закрепление данных договоренностей произойдет до конца текущего года,

- отметил Василий Осьмаков.

В ходе переговоров с египетской стороной Минпромторг России согласовал и парафировал текст Протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение о создании и обеспечении условий деятельности РПЗ, утвердил «дорожную карту» совместных действий сторон по запуску Российской промышленной зоны, обсудил с партнерами перечень видов продукции, который будет иметь доступ на внутренний рынок Египта. Кроме того, стороны договорились о нормативном закреплении ВЭБ.РФ в качестве уполномоченной организации.

В ходе двухдневного визита председатель главного управления Суэцкой экономической зоны Яхья Заки совместно с представителями Минпромторга России и ВЭБ.РФ также провел ряд встреч с потенциальными резидентами РПЗ, которые представляют ведущие отрасли российской промышленности, среди которых машиностроение, химическая промышленность, металлургия, фармацевтика и другие.