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На Орловском месторождении в Прикамье обустроят куст скважины

Главгосэкспертиза России изучила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на обустройство куста скважины Орловского месторождения, на котором ведется добыча сырой нефти и нефтяного попутного газа. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Орловское нефтяное месторождение, расположенное в Октябрьском районе Пермского края в 185 км от Перми, было открыто в 2017 году. Разработкой месторождения занимается дочернее предприятие Группы «Лукойл» - ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено обустройство куста скважины месторождения. На площадке куста № 401 обустроят саму скважину, в том числе проложат трассы выкидного трубопровода с устройством площадки устройства приема очистных устройств. Также здесь проложат трассу ВЛ‑10 КВ на площадку с устройством площадки комплектных распределительных устройств наружной установки для секционирования воздушных линий. В ходе реализации проекта будет построен автодорожный подъезд к площадке.

Проектную документацию подготовили в ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».

Фото: ТАСС

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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