На Орловском месторождении в Прикамье обустроят куст скважины

Эксперт.Аналитика.СВАМ или таможенный углеродный налог?
29 июля 2021, 14:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, ЛУКОЙЛ
Отрасль: Строительство Нефтегазовая промышленность
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Главгосэкспертиза России изучила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на обустройство куста скважины Орловского месторождения, на котором ведется добыча сырой нефти и нефтяного попутного газа. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.
Орловское нефтяное месторождение, расположенное в Октябрьском районе Пермского края в 185 км от Перми, было открыто в 2017 году. Разработкой месторождения занимается дочернее предприятие Группы «Лукойл» - ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено обустройство куста скважины месторождения. На площадке куста № 401 обустроят саму скважину, в том числе проложат трассы выкидного трубопровода с устройством площадки устройства приема очистных устройств. Также здесь проложат трассу ВЛ‑10 КВ на площадку с устройством площадки комплектных распределительных устройств наружной установки для секционирования воздушных линий. В ходе реализации проекта будет построен автодорожный подъезд к площадке.
Проектную документацию подготовили в ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».
Фото: ТАСС
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