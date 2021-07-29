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На ремонт автодороги в Челябинске выделят 357 млн

На ремонт автодороги в Челябинске выделят 357 млн

29 июля 2021, 13:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В Челябинске отремонтируют автомобильную дорогу по улице Дарвина от улицы Блюхера до Троицкого тракта, сообщает RosTender.info. Согласно проектной документации, разработанной ООО «ОмскГеоПроект», на дороге будет заменено дорожное покрытие, проведена работа над боковыми проездами, примыканиями, тротуарами, установлены новые автобусные остановки и светофоры. Газопроводы, водоснабжение и канализация будут переустроены. Вдоль дороги появится новейшее освещение. Ожидается, что ремонтные работы завершатся в октябре 2023 года.

Гарантийный срок дорожных знаков, металлических ограждений, автопавильонов и элементов сети освещения составит 5 лет, земляного полотна и горизонтальной разметки, выполненной термопластиком – 8 лет и 1 год соответственно.

Комитет дорожного хозяйства города Челябинска объявил тендер на выполнение работ, заявки принимаются до 5 августа. С победителем тендера заключат контракт на 357 млн рублей.
 

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Источник: Ростендер

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