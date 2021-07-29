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На судно для гидрографических исследований выделили 7 млрд

На судно для гидрографических исследований выделили 7 млрд

29 июля 2021, 12:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, СУДОСТРОЕНИЕ
Отрасль: Машиностроение 
Источник: Ростендер

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Объявлен тендер на строительство головного гидрографического лоцмейстерского судна ледового класса Arc7 для ФГУП «Гидрографическое предприятие», сообщает RosTender.info.

Согласно технической документации, это будет гидрографическое лоцмейстерское судно ледового класса «Arc7» с ледокольным форштевнем и крейсерской кормовой оконечностью. Судно будет предназначено для комплексных гидрографических исследований и работ, обслуживание средств навигационного оборудования, доставку на береговые объекты специалистов и другие мероприятия и работы в составе гидрографического обеспечения торгового мореплавания. Район плавания судна – неограниченный, с совершением международных рейсов и плавания по трассам Северного морского пути. Автономность судна по запасам масла, воды и провизии составит 90 суток, по запасам топлива в режиме экономического хода – 45 суток. Дальность плавания по запасам топлива и масла – около 13000 миль.

Объявлен тендер на строительство судна, которое должно завершиться не позднее 20 октября 2024 года. Заявки на участие в тендере принимаются до 13 августа, с победителем заключат контракт на 7 млрд рублей. Источником финансирования послужат средства федерального бюджета.
 

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Источник: Ростендер

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