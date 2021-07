Новое поколение ВА57-35М. Расширение областей применения

Прогрессивным направлением совершенствования электротехнической продукции в мире является создание аппаратов с высокими экологическими показателями и возможностью их использования в различных областях применения.

В процессе эксплуатации автоматические выключатели могут применяться в условиях воздействия различных механических и климатических факторов, которые влияют на их работу. Одним из показателей надежности является стойкость к внешним воздействующим факторам, таким как:

вибрация;

кратковременные или постоянные ударные нагрузки.

При этом чем ближе источник, тем большее влияние они оказывают. В роли таких источников могут быть строительные площадки, на которых работают сваебойные машины, грузоподъёмные краны, а также расположенные в непосредственной близости от установки двигатели большой мощности или линии железнодорожных путей. При выборе автоматического выключателя следует обращать внимание на группу механической стойкости, которой он соответствует. Автоматический выключатель исполнения ВА57-35М успешно прошел испытания по ГОСТ 17516.1-90 и соответствует группам М4, М6, М7, что позволяет применять его на объектах с повышенной вибрацией или в непосредственной близости от источников ударного воздействия.

Стабильность работы при низких и высоких температурах является еще одним важным параметром любого автоматического выключателя. Сильные перепады температуры воздуха, особенно с переходами через нулевую границу, влияют на расширение и эластичность материалов, при этом снижаются электромеханические характеристики, прочность изоляции изделия. При выборе выключателя важно обратить внимание на температурный диапазон его работы и соответствие его климатическому исполнению.

ВА57-35М может эксплуатироваться в диапазоне от -50 до +70 ⁰С и соответствует климатическому исполнению УХЛ3* по ГОСТ 15150-69. Аппарат может использоваться в умеренных и холодных макроклиматических районах, в крытых помещениях без регулирования температурных условий с естественной вентиляцией (температура практически не отличается от уличной, нет брызг и струй воды, незначительное количество пыли).

Увеличенный температурный диапазон работы выключателя (до +70 ⁰С) позволяет расширить границы его применения - выключатель может отлично выполнять свою функцию в литейных производствах, в необслуживаемых трансформаторных подстанциях и в тепличных хозяйствах.

Также, в наше время все жестче становятся требования не только к эксплуатационным характеристикам, но и к экологичности выпускаемой продукции. Современное электротехническое оборудование тоже должно соответствовать экологическим нормам.

В АО «Контактор» внедрен и успешно используется международный стандарт системы экологического менеджмента ISO 14001. Данный стандарт формулирует требования к эффективной системе экологического менеджмента, соблюдая баланс между социально-экономическими потребностями и воздействием на окружающую среду.

Модернизированная серия ВА57-35М соответствует не только российским стандартам, таким как ТР ЕАЭС 037/2016, но и более широким европейским нормам RoHS и REACH.

При разработке изделия использовались международные инструменты группы Legrand, такие как «Risk analysis of the presence of dangerous substances» (с англ. «Анализ рисков наличия опасных веществ») и Estimated Qualitative Life Cycle Assessment (с англ. «Качественная оценка жизненного цикла продукта»), что позволило сделать продукт не только надежным, но и экологичным.

Использование инструмента «Анализ риска» уже на этапе проектирования дает возможность отследить и исключить присутствие в аппарате опасных веществ, таких как свинец, кадмий, ртуть и др., что гарантирует экологическую безопасность нашего продукта для конечного клиента.

Инструмент «Качественная оценка жизненного цикла продукта» позволяет оценить воздействие на окружающую среду продукта во всех сферах жизни выключателя: используемые материалы, технология производства, логистика, установка, использование потребителем, утилизация. По результатам такой оценки составляется план действий по уменьшению воздействия на окружающую среду.

Высокая степень экологичности аппаратов серии ВА57-35М подтверждается декларацией о соответствии требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиоэлектроники».

Надежная работа ВА57-35М в различных условиях эксплуатации и соответствие экологическим стандартам, делает аппарат безопасным, универсальным и подходящим для применения во многих отраслях.