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Почти тысячу ростовских социально значимых объектов ТрансТелеКом подключит к интернету в 2021 году

Почти тысячу ростовских социально значимых объектов ТрансТелеКом подключит к интернету в 2021 году

29 июля 2021, 13:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ТРАНСТЕЛЕКОМ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 
Источник: ТрансТелеКом

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Компания ТрансТелеКом, один из ведущих операторов связи в России, в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в 2021 году обеспечит доступ к сети интернет для 964 социально значимых объектов в Ростовской области. Из них 335 культурно-досуговых учреждений, 315 общеобразовательных организаций, 266 фельдшерско-акушерских пунктов, 34 органа исполнительной власти и другие объекты.

«В 2021 году, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, мы выполним государственные контракты в установленные сроки. Благодаря проведенной работе современные телекоммуникационные сервисы появятся в самых отдаленных населенных пунктах области», - подчеркнул директор макрорегиона Кавказ Компании ТрансТелеКом Виталий Соловьев.

«В современном мире крайне важно для каждого человека иметь возможность пользоваться качественными услугами посредством связи и интернета. Онлайн-образование, телемедицина, электронные госуслуги - это совершенно иной уровень качества жизни наших граждан. И благодаря нацпроекту «Цифровая экономика», такие услуги станут доступны и для малых населенных пунктов», - рассказал министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Евгений Полуянов.

Подключение к сети передачи данных социально значимых объектов ведется с 2019 года в рамках проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Основная цель нацпрограммы – надежный, быстрый и доступный интернет для граждан.

Провайдера, ответственного за подключение СЗО к сети передачи данных в конкретном регионе, по итогам аукциона определило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. К СЗО относятся образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления, объекты МЧС, МВД, Росгвардии, организации, управляющие особо охраняемыми природными территориями, организации культуры. ТрансТелеКом подключает к сети передачи данных социально значимые объекты в ряде регионов Российской Федерации.

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Источник: ТрансТелеКом

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