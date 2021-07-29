Эксперт.Аналитика.СВАМ или таможенный углеродный налог?
29 июля 2021, 13:00
Рубрика: Новости портала
Метки: RUSCABLE LIVE, ПРЯМОЙ ЭФИР, ЦЕВТЛИТ
Отрасль: Металлургия Кабельная промышленность Электротехника
Источник: RusCable.Ru
Команда портала RusCable отправилась в большую поездку по кабельным заводам России.
Впервые RusCable Live выйдет в прямой эфир прямо с территории кабельного завода! Вещание будет идти из города Саранск, а точнее с завода "ЦВЕТЛИТ" - крупнейшего промышленного предприятия кабельно-проводниковой продукции и катанки Республики Мордовии.
Поговорим о новой продукции, организации системы продаж, пластикатах, управлении производством и все актуальные темы в прямом эфире.
Кроме того, в главных новостях недели обсудим:
Конечно Вас ждет живое общение в студии и наши постоянные рубрики “Главные новости недели”, “Инспекция по соцсетям”, "Ретроспектива” и “Интернет-радар”.
Эфир пройдет завтра 30 июля. Начало в 11:00. Подпишитесь на наш YouTube-канал и не забудьте включить уведомление, чтобы не пропустить начало!
Ведущие эфира: Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Александра Лукина (RusCable Review)
▶ Подключайтесь завтра к эфиру в 11:00 на любой удобной вам платформе:
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