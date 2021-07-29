Команда портала RusCable отправилась в большую поездку по кабельным заводам России.

Впервые RusCable Live выйдет в прямой эфир прямо с территории кабельного завода! Вещание будет идти из города Саранск, а точнее с завода "ЦВЕТЛИТ" - крупнейшего промышленного предприятия кабельно-проводниковой продукции и катанки Республики Мордовии.

Поговорим о новой продукции, организации системы продаж, пластикатах, управлении производством и все актуальные темы в прямом эфире.

Кроме того, в главных новостях недели обсудим:

Соглашение Ассоциации “Электрокабель” и РУСАЛА о снижении цен на алюминий для нацпроектов и доклады и презентации летней энергетической школы Обсудим и изменение рейтинга доверия RusCable Trust Level и новый инструментарий по отслеживанию позиции компании в общем рейтинге. Посмотрим на изменения за неделю и проанализируем главные взлеты и падения недели в специальной рубрике “Биржа доверия”.

Конечно Вас ждет живое общение в студии и наши постоянные рубрики “Главные новости недели”, “Инспекция по соцсетям”, "Ретроспектива” и “Интернет-радар”.

Эфир пройдет завтра 30 июля. Начало в 11:00. Подпишитесь на наш YouTube-канал и не забудьте включить уведомление, чтобы не пропустить начало!

Ведущие эфира: Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Александра Лукина (RusCable Review)

▶ Подключайтесь завтра к эфиру в 11:00 на любой удобной вам платформе:

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