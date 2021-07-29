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В Калининграде водитель мусоровоза похитил кабель на 200 000 рублей

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Московскому району задержали местного жителя, который подозревается в краже кабеля связи. Полицейские установили, что подозреваемый, находясь на территории базы грузовиков вблизи посёлка Борисово, заприметил кабель в прицепе чужого грузового автомобиля.

С целью легкой наживы он похитил телефонный кабель длиной 480 метров, причинив материальный ущерб в размере более 200 000 рублей. Похищенное злоумышленник сдал в пункт приёма цветного металла, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

По подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан ранее судимый 25-летний местный житель, работающий водителем мусоровоза. В отношении похитителя кабеля возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие.

 

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Источник: Пресс-служба УМВД России по Калининградской области

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