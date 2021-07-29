В Соколе начали строить Ледовый дворец

Фото ВК Олега Кувшинникова

28 июля забили первую сваю в основание будущего спортивного объекта. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников дал старт началу строительства будущего спортивного объекта.

Напомним, решение о строительстве было принято на Градостроительном совете в 2018 году. С учетом мнения жителей Ледовый дворец решили возводить с сохранением архитектурного облика Сокола. Концепцию проекта и проектно-сметную документацию разработали за два года. Инициативу о старте строительства, после обсуждения сокольчанами, высказала замгубернатора Валентина Артамонова на Градостроительном совете в июне этого года. Ее единогласно поддержали активные жители города. Место под Ледовый дворец выбрано в центре Сокола, в шаговой доступности есть автобусные остановки, чтобы можно было добраться из любого микрорайона.

«Ледовый Дворец будет отвечать самым современным требованиям. Я здесь родилась и понимаю, как не хватало городу такого спортивного объекта. Многие сокольчане хотят заниматься хоккеем и фигурным катанием, но для этого нет нормальных условий. Сейчас ситуация изменится. На строительство из областного бюджета выделено более 300 миллионов рублей. Сумма достаточно большая, но уверена, что вложения будут оправданы, – появятся новые спортивные победы», - отметила Валентина Артамонова

На сегодняшний день подрядчик уже вышел на объект. Сейчас ведутся подготовительные работы, устанавливают ограждения.

Отапливаться будущий ледовый дворец будет от отдельной котельной. Ее строители также возведут до конца года, чтобы к зиме закрыть контур и начать подачу тепла. Закончить стройку необходимо до конца сентября 2022 года. Это будет современное здание, на первом этаже расположатся раздевалки и хоккейный корт с искусственным льдом размерами 58*26 м, на втором – кабинеты и тренировочные залы. Для зрителей установят трибуны и откроют кафе. Заниматься в Ледовом дворце сокольчане смогут фигурным катанием, хоккеем, шорт-треком и следж-хоккеем. В свободное от спортивной подготовки время на ледовой площадке будет организовано массовое катание.

«Новая эпоха в развитии спорта муниципалитета. Это историческое событие для всего Сокольского района. Изначально планировалось построить крытый каток, а сейчас это будет полноценный Ледовый дворец с современным спортивным инвентарем. Уверен, жители оценят. Много молодых людей трудится на промышленных площадках, и нужно развивать инфраструктуру, в том числе спортивную, чтобы они оставались здесь жить», - подчеркнул Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Добавим, Ледовый дворец в Соколе станет десятым ледовым объектом круглогодичного использования на территории региона, сообщили в пресс-службе Правительства Вологодской области.