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В австралийском штате Новый Южный Уэльс будет построен центр "чистой" энергии мощностью 2,5 ГВт

В австралийском штате Новый Южный Уэльс будет построен центр чистой энергии мощностью 2,5 ГВт

29 июля 2021, 15:45
Рубрика: За рубежом
Метки: АВСТРАЛИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Австралийская электросетевая компания Spark Investment объявила о планах строительства центра «чистой» энергии Dinawan Energy Hub проектной мощностью 2,5 ГВт в связи с расширением сферы деятельности и внедрением генерации на базе ВИЭ в свой портфель генерирующих мощностей.

Разработку проекта Dinawan Energy Hub будет осуществлять Spark Renewables – подразделение Spark Investment, специализирующееся в области ВИЭ. Центр «чистой» энергии планируется разместить недалеко от г. Джерилдери (Jerilderie) в австралийском штате Новый Южный Уэльс (New South Wales). В состав Dinawan Energy Hub войдут ВЭС, СЭС и система накопления электроэнергии (СНЭЭ).

Dinawan Energy Hub будет построен на маршруте HVDC соединения EnergyConnect, который свяжет энергосистемы Юго-Восточной и Южной Австралии. HVDC cоединение EnergyConnect, стоимость строительства которого оценивается в $ 1,7 млрд, в настоящее время также находится на стадии проектирования. Кроме того, Dinawan Energy Hub будет занимать стратегически важное положение по отношению к ЛЭП 500 кВ HumeLink, которая была модернизирована в целях увеличения пропускной способности для передачи электроэнергии, вырабатываемой ГЭС Snowy Mountains, и электрического соединения VNI West.

Электроэнергии, вырабатываемой генерирующими объектами Dinawan Energy Hub, достаточно для обеспечения электроснабжения до 1 млн австралийских домохозяйств, что позволит в значительной степени компенсировать последствия закрытия угольных электростанций в Новом Южном Уэльсе.

По информации руководителя отдела ВИЭ-генерации Spark Renewables Энтони Марринера, проект строительства Dinawan Energy Hub находится на ранней стадии разработки. В ближайшие месяцы планируется начать предварительные исследования и консультации по проекту. Ожидается, что строительство первой очереди Dinawan Energy Hub начнется в 2024 г., а ввести в эксплуатацию центр «чистой» энергии планируется в 2025 г. Всего к 2025 г. Spark Investment планирует инвестировать более А$ 1 млрд в производство возобновляемой энергии.

Информационно-аналитический ресурс Power Technology

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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