В ОЭЗ "Узловая" появится новый резидент

В Тульской области планируется реализовать два новых инвестиционных проекта. Один из них — в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Узловая».

22 июля на заседании региональной инвестиционной комиссии была рассмотрена заявка ООО ПКФ «Электрозавод» на получение статуса резидента ОЭЗ в Узловском районе. Компания планирует строительство завода по выпуску электротехнических изделий. Проект предусматривает вложение свыше 460 млн рублей инвестиций и создано порядка 150 новых рабочих мест.

Отметим, что с 2016 года в ОЭЗ «Узловая» зарегистрировано 20 резидентов, четыре из которых уже запустили свои производства. По итогам прошлого года здесь было создано в общей сложности 1,2 тыс. рабочих мест, а объем осуществленных инвестиций оценивается более чем в 8 млрд рублей.