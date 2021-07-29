 
Инвестиции (проекты)

В ОЭЗ "Узловая" появится новый резидент

В ОЭЗ Узловая появится новый резидент

29 июля 2021, 15:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТИЦИИ, ПРОИЗВОДСТВО, ОЭЗ УЗЛОВАЯ
Отрасль: Строительство Электротехника 
Источник: tulapressa.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
254

В Тульской области планируется реализовать два новых инвестиционных проекта. Один из них — в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Узловая».

22 июля на заседании региональной инвестиционной комиссии была рассмотрена заявка ООО ПКФ «Электрозавод» на получение статуса резидента ОЭЗ в Узловском районе. Компания планирует строительство завода по выпуску электротехнических изделий. Проект предусматривает вложение свыше 460 млн рублей инвестиций и создано порядка 150 новых рабочих мест.

Отметим, что с 2016 года в ОЭЗ «Узловая» зарегистрировано 20 резидентов, четыре из которых уже запустили свои производства. По итогам прошлого года здесь было создано в общей сложности 1,2 тыс. рабочих мест, а объем осуществленных инвестиций оценивается более чем в 8 млрд рублей.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: tulapressa.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
На Орловском месторождении в Прикамье обустроят куст скважины 29.07.2021
На Орловском месторождении в Прикамье обустроят куст скважины
Unigreen начала строительство крупнейшего в России завода по выпуску оборудования для солнечной энер... 29.07.2021
Unigreen начала строительство крупнейшего в России завода по выпуску оборудования для солнечной энер...
ГК 29.07.2021
ГК "Карьероуправление" инвестирует 25 млрд руб в новый микрорайон на левобережье Томи в Томске - обл...
Резидент ОЭЗ 29.07.2021
Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" переносит производство электроники из Китая в Россию
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно