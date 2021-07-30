 
Инвестиции (проекты)

Две девятиэтажки построят в Норильске в рамках проекта реновации города

Две девятиэтажки построят в Норильске в рамках проекта реновации города

30 июля 2021, 13:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: interfax-russia.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 3 мин
188

Глава Норильска Дмитрий Карасев доложил губернатору Красноярского края Александру Уссу о реализации мер комплексного плана по социально-экономическому развитию города до 2035 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам Карасева, этот год нацелен на формирование проектно-сметной документации объектов, федеральное финансирование которых начнется в 2022 году. Сейчас уже заключен муниципальный контракт на разработку семи проектов на строительство малоэтажных жилых домов. Идет активная подготовка к капитальному ремонту коммунальных сетей, которые изношены на 80%, началась модернизация коллекторного хозяйства и термостабилизация грунтов.

До конца года будет достроено пожарное депо в районе Оганер, выполнены основные работы по ремонту комплексного центра соцобслуживания населения. В рамках проекта реновации Норильска в этом году будут демонтированы три аварийных 9-этажных дома, начнется подготовка к строительству двух 9-этажных домов.

"Мы взяли на себя повышенные обязательства - демонтировать еще один дом дополнительно. Будем выполнять этот проект опережающими темпами. Люди из этих домов уже расселены", - цитирует пресс-служба слова Дмитрия Карасева.

Также глава Норильска рассказал губернатору о эпидемиологической ситуации и ходе вакцинации в северной столице региона.

Как отметил Дмитрий Карасев, пик третьей волны коронавирусной инфекции в Норильске ожидается в конце августа - начале сентября, после отпусков. Система здравоохранения северного города готова к возможному росту числа заболевших - на сегодня свободно около 20% коечного фонда, в случае необходимости будут развернуты дополнительные места. Недостатка кислорода и вакцины нет, ПЦР-тесты закуплены компанией "Норильский никель". Также на следующей неделе в Норильске откроется еще один пункт вакцинации. На данный момент привито 42% населения.

Глава региона отметил, что несмотря на хорошие показатели вакцинации, ее необходимо вести опережающими темпами. Также Усс поручил усилить в Норильске работу по информированию людей о соблюдении масочного режима и использовании индивидуальных средств защиты в местах общего пользования.

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве для реализации комплексных мер социально-экономического развития Норильска на период до 2024 года и перспективу до 2035 года было подписано в феврале между министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, администрацией Норильска и компанией "Норильский никель". Также стороны подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в целях дальнейшей реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: interfax-russia.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Кабмин выделит более 2 млрд рублей на обеспечение надежной подачи питьевой воды в Крыму 30.07.2021
Кабмин выделит более 2 млрд рублей на обеспечение надежной подачи питьевой воды в Крыму
В Петербурге планируется реализовать несколько крупных инфраструктурных проектов 30.07.2021
В Петербурге планируется реализовать несколько крупных инфраструктурных проектов
Здание XIX века на Арбате для спецполка полиции капитально отремонтируют 30.07.2021
Здание XIX века на Арбате для спецполка полиции капитально отремонтируют
30.07.2021
"НОВАТЭК" в начале 2023 года запустит нефтяную залежь Харбейского месторождения

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир c завода "Цветлит" - RusCable Live
+