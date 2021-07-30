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30 июля 2021, 13:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Источник: interfax-russia.ru
Глава Норильска Дмитрий Карасев доложил губернатору Красноярского края Александру Уссу о реализации мер комплексного плана по социально-экономическому развитию города до 2035 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
По словам Карасева, этот год нацелен на формирование проектно-сметной документации объектов, федеральное финансирование которых начнется в 2022 году. Сейчас уже заключен муниципальный контракт на разработку семи проектов на строительство малоэтажных жилых домов. Идет активная подготовка к капитальному ремонту коммунальных сетей, которые изношены на 80%, началась модернизация коллекторного хозяйства и термостабилизация грунтов.
До конца года будет достроено пожарное депо в районе Оганер, выполнены основные работы по ремонту комплексного центра соцобслуживания населения. В рамках проекта реновации Норильска в этом году будут демонтированы три аварийных 9-этажных дома, начнется подготовка к строительству двух 9-этажных домов.
"Мы взяли на себя повышенные обязательства - демонтировать еще один дом дополнительно. Будем выполнять этот проект опережающими темпами. Люди из этих домов уже расселены", - цитирует пресс-служба слова Дмитрия Карасева.
Также глава Норильска рассказал губернатору о эпидемиологической ситуации и ходе вакцинации в северной столице региона.
Как отметил Дмитрий Карасев, пик третьей волны коронавирусной инфекции в Норильске ожидается в конце августа - начале сентября, после отпусков. Система здравоохранения северного города готова к возможному росту числа заболевших - на сегодня свободно около 20% коечного фонда, в случае необходимости будут развернуты дополнительные места. Недостатка кислорода и вакцины нет, ПЦР-тесты закуплены компанией "Норильский никель". Также на следующей неделе в Норильске откроется еще один пункт вакцинации. На данный момент привито 42% населения.
Глава региона отметил, что несмотря на хорошие показатели вакцинации, ее необходимо вести опережающими темпами. Также Усс поручил усилить в Норильске работу по информированию людей о соблюдении масочного режима и использовании индивидуальных средств защиты в местах общего пользования.
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве для реализации комплексных мер социально-экономического развития Норильска на период до 2024 года и перспективу до 2035 года было подписано в феврале между министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, администрацией Норильска и компанией "Норильский никель". Также стороны подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в целях дальнейшей реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска.
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