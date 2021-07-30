Трансформация российской энергосистемы должна быть продолжена с учетом глобальной повестки, при этом необходимо сохранить баланс между «зеленой» и традиционной генерацией для обеспечения надежного электроснабжения потребителей, сообщил Евгений Грабчак, выступая на онлайн-конференции бизнес-школы «Сколково» «Проблемы развития энергетики в России».

«Зелёная» повестка не отменяет необходимости использования надежной традиционной генерации. Пока практика показывает, что традиционная генерация необходима и эксперименты с малой генерацией, с возобновляемыми источниками энергии, со smart grid, они остаются пока экспериментами, и мы наверно пока не готовы существенно перестраивать энергосистему на этих принципах», – отметил замглавы Минэнерго.

При этом, по словам Евгения Грабчака, игнорировать глобальный «энергопереход» нельзя, нужно искать нестандартные решения, чтобы трансформировать энергосистему России с учетом как международных вызовов, связанных, например, с введением трансграничного углеродного налога в ЕС, так и внутренних, включающих необходимость удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.