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Евгений Грабчак: "Зелёная" повестка не отменяет необходимости использования надежной традиционной генерации"

Евгений Грабчак: Зелёная повестка не отменяет необходимости использования надежной традиционной генерации

30 июля 2021, 11:00
Рубрика: Персоны
Метки: ЕВГЕНИЙ ГРАБЧАК, МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Министерство энергетики России

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Трансформация российской энергосистемы должна быть продолжена с учетом глобальной повестки, при этом необходимо сохранить баланс между «зеленой» и традиционной генерацией для обеспечения надежного электроснабжения потребителей, сообщил Евгений Грабчак, выступая на онлайн-конференции бизнес-школы «Сколково» «Проблемы развития энергетики в России».

«Зелёная» повестка не отменяет необходимости использования надежной традиционной генерации. Пока практика показывает, что традиционная генерация необходима и эксперименты с малой генерацией, с возобновляемыми источниками энергии, со smart grid, они остаются пока экспериментами, и мы наверно пока не готовы существенно перестраивать энергосистему на этих принципах», – отметил замглавы Минэнерго.

При этом, по словам Евгения Грабчака, игнорировать глобальный «энергопереход» нельзя, нужно искать нестандартные решения, чтобы трансформировать энергосистему России с учетом как международных вызовов, связанных, например, с введением трансграничного углеродного налога в ЕС, так и внутренних, включающих необходимость удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.

 «Хотя энергоэффективность экономики и улучшается, но энергоемкость увеличивается с учетом большего потребления на единицу населения во всех регионах, в первую очередь, это и Китай, и Соединенные Штаты, и Европа. И Россия, конечно, здесь не исключение», - заключил заместитель Министра.

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Источник: Министерство энергетики России

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