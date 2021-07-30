Американская компания Varda Space Industries, основанная менее года назад бывшими сотрудниками SpaceX и Founders Fund, привлекла более $50 млн инвестиций. Эти средства помогут стартапу приступить к началу работы, конечная цель которой заключается в строительстве первого завода на орбите Земли.

Компания Varda базируется в Калифорнии, а её основателями стали Уилл Бруи (Will Bruey), который несколько лет работал в SpaceX и участвовал в разработке космического корабля Crew Dragon, и руководитель фонда Founders Fund Делиан Аспарухов (Delian Asparouhov). Завершившийся раунд финансирования принёс Varda $42 млн от группы инвесторов, основными из которых стали финансовые компании Khosla Ventures и Caffeinated Capital. Ранее стартап также сумел привлечь $11 млн.

«Миссия Varda заключается в создании первого космического завода — по сути первого индустриального парка на орбите», — заявил Уилл Бруи в беседе с журналистами.

Производство продукции в космосе не является новой концепцией. На базе Международной космической станции проведено множество разных экспериментов, в том числе связанных с производством чего-либо. Varda хочет ускорить процесс создания продукции в космосе и её последующую доставку на Землю. На данном этапе компания рассматривает возможность производства на орбите полупроводниковой продукции, оптоволоконных кабелей и фармацевтической продукции.

Согласно имеющимся данным, Varda разрабатывает трёхкомпонентный космический корабль, состоящий из коммерчески доступной платформы, производственного модуля и капсулы с теплозащитным экраном, которая необходима для сохранения груза при входе в атмосферу. Первый пуск космического корабля компания планирует провести в 2023 году, после чего примерно через 18 месяцев миссия повторится и в случае её успешной реализации на Землю вернётся капсула с примерно 100 кг произведённых в космосе продуктов.

Источник: CNBC