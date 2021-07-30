Россия и ОАЭ в ходе совместных консультаций договорились о создании совместной рабочей группы по вопросам водородной энергетики, в рамках группы страны будут развивать двустороннее сотрудничество в области водорода. Первые российско-эмиратские консультации по вопросу сотрудничества в области водородной энергетики были проведены Павлом Сорокиным и заместителем министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Шариф Аль Олама, при участии Заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаила Иванова, в мероприятии также приняли участие представители бизнес-сообщества обеих стран.

И Российская Федерация, и ОАЭ обладают всеми возможностями для того, чтобы стать лидерами в предстоящей трансформации мирового энергетического рынка, водород будет играть решающую роль в обеспечении эффективного энергетического перехода с целью поддержания энергобаланса, отметил Павел Сорокин в ходе мероприятия.

В ходе прошедших консультаций стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в наращивании взаимодействия в контексте водородной энергетики - для этого у обеих стран есть значительный энергетический потенциал, генерирующие мощности, географическая близость к потенциальным потребителям водорода, большой научный задел в сфере производства, транспортировки и хранения водорода, а также действующая транспортная инфраструктура.