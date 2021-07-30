В Нижневартовске появится новый детский сад на 320 мест

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Нижневартовска» ищет подрядчика на строительство детского сада, сообщает RosTender.info.

Трехэтажное здание детского сада будет располагаться в квартале №21 и граничить с улицей Героев Самотлора с восточной стороны и с улицей Ленина с южной стороны. Вместимость детского сада – 320 мест. Зона игровой территории будет включать в себя несколько групповых площадок с 3-х месяцев до 3-х лет и с 3-х лет до 7-и лет. У детского сада будет своя автостоянка на 27 мест, в том числе 3 места для маломобильной группы населения.

Строительство будет завершено в конце лета 2023 года. Подать заявки на участие в тендере

