 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Напоминание о необходимости уплаты членского взноса РНК СИГРЭ

Напоминание о необходимости уплаты членского взноса РНК СИГРЭ

30 июля 2021, 15:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
86

Информируем Вас о том, что в соответствии с решением XIX Ассамблеи РНК СИГРЭ (протокол №16/24 от 16.07.2021 г.) установлены размеры членских взносов на 2021-2022 гг.

Для Индивидуальных членов I ежегодный членский взнос составит 7000 р., для Индивидуальных членов II ежегодный членский взнос составит 3500 р., Коллективных членов I ежегодный членский взнос составит 70000 р., Коллективных членов II ежегодный членский взнос составит 35000 р.

Во исполнение п. 7.2.3 Устава Ассоциации РНК СИГРЭ, просим Вас погасить задолженность по членским взносам за 2021 год и предыдущие периоды (в случае наличия) в срок до 1 сентября и направить подтверждение платежа в адрес Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ cigre@cigre.ru.

Оплату членского взноса вы можете произвести:

— банковской картой на сайте РНК СИГРЭ:

— квитанцией через Сбербанк:

  • квитанция для оплаты взноса за 2019 год - ссылка.
  • квитанция для оплаты взноса за 2020 год - ссылка.
  • квитанция для оплаты взноса за 2021 год - ссылка.

В ближайшее время в адрес Коллективных членов будут направлены письма-уведомления о необходимости оплаты членских взносов и имеющихся задолженностях с приложением счетов.

В случае, если Вы не планируете продолжать членство в РНК СИГРЭ, просим Вас направить ответным письмом отказ от членства в свободной форме.

В случае, если Вы планируете продолжить членство, но по каким-то причинам Вам требуется отсрочка платежа, либо существуют какие-либо иные обстоятельства, просим также ответным письмом проинформировать исполнительную дирекцию.

По возникшим вопросам просим обращаться к Закировой Светлане Маратовне: тел.: 8(800)200-18-81 доб. 59-52, 8(926)151-20-17, cigre@cigre.ru.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: РНК СИГРЭ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
26 июля состоится семинар 23.07.2021
26 июля состоится семинар "Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные по...
Приглашаем принять участие в онлайн-конференции 23.07.2021
Приглашаем принять участие в онлайн-конференции "Умные энергосистемы" (USSEC-2021)
Доступна программа Юбилейной 48-й Сессии СИГРЭ на русском языке 21.07.2021
Доступна программа Юбилейной 48-й Сессии СИГРЭ на русском языке
Приглашаем принять участие в вебинаре по объединению секторов (The Truth about Sector Coupling) 20.07.2021
Приглашаем принять участие в вебинаре по объединению секторов (The Truth about Sector Coupling)

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир c завода "Цветлит" - RusCable Live
+