Напоминание о необходимости уплаты членского взноса РНК СИГРЭ

Информируем Вас о том, что в соответствии с решением XIX Ассамблеи РНК СИГРЭ (протокол №16/24 от 16.07.2021 г.) установлены размеры членских взносов на 2021-2022 гг.

Для Индивидуальных членов I ежегодный членский взнос составит 7000 р., для Индивидуальных членов II ежегодный членский взнос составит 3500 р., Коллективных членов I ежегодный членский взнос составит 70000 р., Коллективных членов II ежегодный членский взнос составит 35000 р.

Во исполнение п. 7.2.3 Устава Ассоциации РНК СИГРЭ, просим Вас погасить задолженность по членским взносам за 2021 год и предыдущие периоды (в случае наличия) в срок до 1 сентября и направить подтверждение платежа в адрес Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ cigre@cigre.ru.

Оплату членского взноса вы можете произвести:

— банковской картой на сайте РНК СИГРЭ:

Индивидуальные члены I - ссылка.

Индивидуальные члены II - ссылка.

— квитанцией через Сбербанк:

квитанция для оплаты взноса за 2019 год - ссылка.

квитанция для оплаты взноса за 2020 год - ссылка.

квитанция для оплаты взноса за 2021 год - ссылка.

В ближайшее время в адрес Коллективных членов будут направлены письма-уведомления о необходимости оплаты членских взносов и имеющихся задолженностях с приложением счетов.

В случае, если Вы не планируете продолжать членство в РНК СИГРЭ, просим Вас направить ответным письмом отказ от членства в свободной форме.

В случае, если Вы планируете продолжить членство, но по каким-то причинам Вам требуется отсрочка платежа, либо существуют какие-либо иные обстоятельства, просим также ответным письмом проинформировать исполнительную дирекцию.

По возникшим вопросам просим обращаться к Закировой Светлане Маратовне: тел.: 8(800)200-18-81 доб. 59-52, 8(926)151-20-17, cigre@cigre.ru.