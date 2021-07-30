ФГУП «Атомфлот» станет оператором портового флота НОВАТЭКа на перегрузочном комплексе СПГ в Мурманской области. Для его обслуживания он закажет у верфи Damen в Нидерландах пять ледовых буксиров Arc4, выделив на это порядка 4 млрд руб. собственных средств. Суда должны быть поставлены в Мурманск до конца ноября 2022 года. Контракт, по данным “Ъ”, будет заключен в ближайшее время.

Подведомственное госкорпорации «Росатом» ФГУП «Атомфлот» в ближайшее время подпишет контракт на строительство пяти буксиров Arc4 стоимостью 3,84 млрд руб. Это следует из данных госзакупок. Флот будет строиться в рамках контракта между «Атомфлотом» и «Арктической перевалкой» НОВАТЭКа, которая является оператором строящихся перегрузочных комплексов СПГ на Камчатке и в Мурманске, на оказание услуг портового флота. Договор был заключен 21 июля.

В документах говорится, что в соответствии с письмом «Арктической перевалки» в качестве судостроительной компании была определена Damen Shipyards Gorinchem, входящая в международную группу Damen, представленную 39 верфями. «Указанные обстоятельства позволяют разместить заказ у единственного поставщика»,— отмечается в обосновании заключения договора. Максимальная цена контракта за одно судно — €8,78 млн с нулевым НДС. Источник финансирования — собственные средства предприятия. Буксиры должны быть поставлены в Мурманск не позднее 30 ноября 2022 года.

Азимутальный буксир Damen ледового класса 3010 имеет максимальное тяговое усиление 60 тонн, длина — порядка 30 м, ширина — 10,5 м, максимальная скорость 12,9 узлов, суммарная мощность 3,84 МВт. Надстройка и расположенные ниже нее жилые помещения рассчитаны на экипаж из восьми человек.

Как следует из открытых данных, аналогичные буксиры строил Damen на своей верфи в Чандэ для работы в порту Восточный.

Это не первый контракт для Damen по строительству арктических буксиров для проектов портового флота НОВАТЭКа. Как сообщал “Ъ” в конце 2020 года, для обслуживания «Арктик СПГ 2» «Росморпорт» должен построить на Damen Shipyards Gorinchem два буксира Arc4 и два буксира Arc6 — их стоимость, по данным “Ъ”, €50 млн.

Оператором первого проекта портового флота для обслуживания «Ямал СПГ» является «Атомфлот». Тогда были построены портовый ледокол «Обь» (на входящем в Объединенную судостроительную корпорацию Выборгском заводе) и по два ледовых буксира класса Arc4 и Arc6 (на «Краншипе» в Краснодарском крае). Стоимость их строительства, по данным “Ъ”, составила $205,5 млн.

Собеседники “Ъ” полагают, что одной из причин передачи заказа на Damen стали жесткие сроки поставки судов.