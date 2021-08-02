Архангельская область получила из федерального бюджета 300 млн рублей на начало строительства дороги Архангельск - Онега, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы администрации региона.

"Архангельская область получила 300 млн рублей на начало работ по строительству дороги на Онегу. Распоряжение о выделении из резервного фонда правительства РФ 300 млн рублей на капитальный ремонт автомобильной дороги Архангельск - Онега подписал председатель правительства России Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

В августе 2020 года губернатор региона Александр Цыбульский докладывал о необходимости ремонта дороги президенту России Владимиру Путину и получил поддержку со стороны главы государства. Была подана заявка на получение дополнительных средств для проведения капремонта дороги Архангельск - Онега.

Транш из федерального бюджета в размере 300 млн рублей позволит привести в нормативное состояние участок от деревни Рикасиха до деревни Кянда протяженностью 16,4 км. Завершение капитального ремонта этого участка запланировано на 2022 год.