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Архангельская область получила 300 млн рублей на начало строительства дороги до Онеги

Архангельская область получила 300 млн рублей на начало строительства дороги до Онеги

2 августа 2021, 17:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Архангельская область получила из федерального бюджета 300 млн рублей на начало строительства дороги Архангельск - Онега, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы администрации региона.

"Архангельская область получила 300 млн рублей на начало работ по строительству дороги на Онегу. Распоряжение о выделении из резервного фонда правительства РФ 300 млн рублей на капитальный ремонт автомобильной дороги Архангельск - Онега подписал председатель правительства России Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

В августе 2020 года губернатор региона Александр Цыбульский докладывал о необходимости ремонта дороги президенту России Владимиру Путину и получил поддержку со стороны главы государства. Была подана заявка на получение дополнительных средств для проведения капремонта дороги Архангельск - Онега.

Транш из федерального бюджета в размере 300 млн рублей позволит привести в нормативное состояние участок от деревни Рикасиха до деревни Кянда протяженностью 16,4 км. Завершение капитального ремонта этого участка запланировано на 2022 год.

"Конкурсная документация у Росавтодора уже подготовлена, - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Архангельской области Дмитрия Рожина. - Мы планируем объявить конкурс на 1,2 млрд рублей с учетом областного финансирования со сроком завершения работ в следующем году".

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Источник: ТАСС

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