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Кабмин одобрил расширение границ трех территорий опережающего развития в Приморье и ЕАО

Кабмин одобрил расширение границ трех территорий опережающего развития в Приморье и ЕАО

2 августа 2021, 13:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: КАБМИН, ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Строительство Нефтегазовая промышленность 
Источник: ТАСС

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Правительство РФ одобрило расширение границ трех территорий опережающего развития (ТОР) в Приморском крае и Еврейской автономной области. Соответствующее постановление опубликовано в субботу на сайте кабмина.

Согласно документу, за счет включения новых земельных участков будут расширены границы ТОР "Михайловский" в Приморье, что поможет реализовать инвестпроект по созданию крупного животноводческого комплекса. "Включенные в ТОР территории планируется, в частности, засеять кормовыми растениями, что позволит обеспечить хозяйство комбикормами собственного производства", - сообщили в кабмине. Кроме того, на развитие инфраструктуры данной ТОР будет выделено 154,8 млн рублей. В правительстве ожидают, что в процессе реализации инвестпроекта будет создано более 700 рабочих мест, а в экономику региона поступит не менее 9,8 млрд рублей частных инвестиций.

Кабмин также утвердил постановление о расширении границ приморской ТОР "Нефтехимический", где будет построен газопровод. "Он необходим для загрузки мощностей завода минеральных удобрений, строящегося на территории опережающего развития. Планируется, что на предприятии будет создано более 1 500 рабочих мест", - уточнили в правительстве.

Границы ТОР "Амуро-Хинганская" в Еврейской автономной области также будут расширены, что позволит открыть современное предприятие по глубокой переработке древесины, которое будет специализироваться на выпуске сухих пиломатериалов, а также топливных гранул (пеллет). В правительстве оценивают, что объем частных инвестиций в производство составит порядка 1 млрд рублей.

ТОР призвана стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей региона. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам, страховым взносам, а также ряд упрощенных административных процедур.

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Источник: ТАСС

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