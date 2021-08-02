НИУ "МЭИ" примет участие в форуме "АРМИЯ-2021"

С 22 по 28 августа 2021 года НИУ «МЭИ» представит крупнейшую экспозицию своих научных разработок на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2021»

Образцы разработок НИУ «МЭИ», представленные на форуме, выполнены в рамках выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказу предприятий ВПК.

Основная задача форума — стимулирование инновационного развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации и стимулирование деятельности молодых перспективных специалистов научно-исследовательских организаций Минобороны России и ОПК.

«На «АРМИИ» будет выстроена наша отдельная большая экспозиция, представляющая все сферы сотрудничества университета с вооруженными силами России и российским военно-промышленным комплексом», - отметил Николай Рогалев, ректор НИУ «МЭИ». «Будут представлены наши технологические решения в области водородной энергетики, энергообеспечения для удаленных объектов, системы решений радиолокационных задач, решений в области спутниковой навигации, показан наш обновленный учебный комплекс Военно-учебного центра (ВУЦ МЭИ). На макетах покажем уже реально существующие учебные корпуса ВУЦ - с реальными боевыми самолетами и вертолётами, образцами военной техники, которые курсанты ВУЦ используют в учебной практике».

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — ведущий вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране, полигон возобновляемой энергии. В университете по 25 направлениям подготовки проходят обучение более 20 000 студентов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1600 преподавателей и учeных, в том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук.

Входит в ТОП-20 ведущих российских вузов по версии Forbes (2021). НИУ «МЭИ» входит в ТОП-10 технических вузов по уровню зарплат молодых специалистов (данные исследования SuperJob.Ru, 2021). В 2020 г. НИУ «МЭИ» прошел независимую экспертную оценку по Модели Совершенства EFQM (European Foundation for Quality Management) и подтвердил уровень «Признанное совершенство» (5 звезд).