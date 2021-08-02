Доклад Максима Третьякова
"Влияние глобального энергоперехода на потребление меди и алюминия”
2 августа 2021, 16:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ПЕНЗАЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Волга
В рамках реализации ремонтной кампании 2021 года энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» приступили к работам на подстанции (ПС) 110 кВ Знаменка в Башмаковском районе.
На ПС проведут текущий ремонт двух силовых трансформаторов, 15 выключателей, 10 ячеек КРУ, 2 короткозамыкателей и отделителя. Также на объекте будут капитально отремонтированы 19 разъединителей, ячейки КРУ и ряд других элементов.
ПС 110 кВ Знаменка – питающий центр в Башмаковском районе, где проживает более тысячи человек. Она обеспечивает электроснабжение ФАПа, школы, детсада, ДК, библиотеки и других объектов социальной инфраструктуры.
Общая стоимость ремонтных работ составит порядка 0,4 млн рублей.
Ремонтные работы проводятся с целью подготовки комплекса региона к предстоящему осенне-зимнему периоду и направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей Башмаковского района Пензенской области.
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