 
Модернизация

Пензенские энергетики проводят капитальный ремонт на ПС 110кВ Знаменка

Пензенские энергетики проводят капитальный ремонт на ПС 110кВ Знаменка

2 августа 2021, 16:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ПЕНЗАЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Волга

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В рамках реализации ремонтной кампании 2021 года энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» приступили к работам на подстанции (ПС) 110 кВ Знаменка в Башмаковском районе.

На ПС проведут текущий ремонт двух силовых трансформаторов, 15 выключателей, 10 ячеек КРУ, 2 короткозамыкателей и отделителя. Также на объекте будут капитально отремонтированы 19 разъединителей, ячейки КРУ и ряд других элементов.

ПС 110 кВ Знаменка – питающий центр в Башмаковском районе, где проживает более тысячи человек. Она обеспечивает электроснабжение ФАПа, школы, детсада, ДК, библиотеки и других объектов социальной инфраструктуры.

Общая стоимость ремонтных работ составит порядка 0,4 млн рублей.

Ремонтные работы проводятся с целью подготовки комплекса региона к предстоящему осенне-зимнему периоду и направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей Башмаковского района Пензенской области.

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Источник: Россети Волга

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