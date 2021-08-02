Юрий Трутнев избран Председателем Совета директоров РусГидро

29 июля 2021 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.

Совет директоров избрал Председателем Совета директоров РусГидро заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Юрий Трутнев возглавляет Совет директоров компании с июня 2015 года. Заместителем Председателя Совета директоров избран ректор НИУ МЭИ Николай Рогалёв.

Совет директоров согласовал совмещение Председателем Правления – Генеральным директором РусГидро Виктором Хмариным должности в составе Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Научно-технический совет Единой энергетической системы» (НП «НТС ЕЭС»), а также совмещение членом Правления, первым заместителем Генерального директора Сергеем Кировым должности в составе Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики».

Совет директоров утвердил новые составы комитетов, функционирующих при Совете директоров Общества.

В комитет по аудиту избраны:

Быстров Максим Сергеевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка»;

Пивоваров Вячеслав Викторович, член Совета директоров ПАО «РусГидро», президент ООО «Альтера Капитал»;

Шевчук Александр Викторович, член Совета директоров ПАО «РусГидро», исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

Председателем комитета избран Пивоваров Вячеслав Викторович.

В комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) избраны:

Быстров Максим Сергеевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», председатель правления Ассоциации «НП Совет рынка»;

Грачев Павел Сергеевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», генеральный директор ПАО «Полюс»;

Пивоваров Вячеслав Викторович, член Совета директоров ПАО «РусГидро», президент ООО «Альтера Капитал».

Председателем комитета избран Грачев Павел Сергеевич.

В комитет по стратегии избраны:

Бердников Роман Николаевич, член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»;

Грачев Павел Сергеевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», генеральный директор ПАО «Полюс»;

Задворнов Игорь Анатольевич, руководитель секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева;

Карпов Илья Игоревич, начальник управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

Лившиц Борис Аркадьевич, начальник управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка»;

Пивоваров Вячеслав Викторович, член Совета директоров ПАО «РусГидро», президент ООО «Альтера Капитал»;

Рогалёв Николай Дмитриевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», ректор ФГБУ ВО «НИУ МЭИ»;

Снесарь Дмитрий Николаевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО);

Сниккарс Павел Николаевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», заместитель министра энергетики России;

Теребулин Сергей Сергеевич, заместитель Генерального директора по финансовому и корпоративно-правовому управлению ПАО «РусГидро»;

Филиппова Наталья Олеговна, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», заместитель руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе;

Шевчук Александр Викторович, член Совета директоров ПАО «РусГидро», исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

Председателем комитета избран Задворнов Игорь Анатольевич.

Совет директоров определил количественный состав комитета по инвестициям – 14 человек. В комитет избраны:

Быстров Максим Сергеевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», председатель правления Ассоциации «НП Совет рынка»;

Журавлёв Сергей Игоревич, вице-президент по работе с государственными органами ООО «УК Полюс»;

Ильенко Александр Владимирович, член Правления, директор по управлению развитием ЕЭС АО «СО ЕЭС»;

Карпухин Николай Игоревич, член Правления, первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро»;

Киров Сергей Анатольевич, член Правления, первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро»;

Медведева Елена Анатольевна, директор департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго РФ;

Милютин Денис Владимирович, начальник управления по контролю за издержками на ТЭР Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть»;

Пивоваров Вячеслав Викторович, член Совета директоров ПАО «РусГидро», президент ООО «Альтера Капитал»;

Рогалёв Николай Дмитриевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», ректор ФГБУ ВО «НИУ МЭИ»;

Скулкин Вячеслав Сергеевич, заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ;

Снесарь Дмитрий Николаевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО);

Теребулин Сергей Сергеевич, заместитель Генерального директора по финансовому и корпоративно-правовому управлению ПАО «РусГидро»;

Филиппова Наталья Олеговна, член Совета директоров ПАО «РусГидро», заместитель руководителя секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе;

Шевчук Александр Викторович, член Совета директоров ПАО «РусГидро», исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

Председателем комитета избран Быстров Максим Сергеевич.

Совет директоров определил количественный состав комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока – 8 человек. В комитет избраны:

Абисалов Сослан Русланович, директор департамента инфраструктурного развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России;

Бердников Роман Николаевич, член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»;

Грачев Павел Сергеевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», генеральный директор ПАО «Полюс»;

Задворнов Игорь Анатольевич, руководитель секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева;

Лебедев Сергей Юрьевич, заместитель председателя правления Ассоциации «НП Совет рынка»;

Максимов Андрей Геннадьевич, директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;

Теребулин Сергей Сергеевич, заместитель Генерального директора по финансовому и корпоративно-правовому управлению ПАО «РусГидро»;

Чекунков Алексей Олегович, член Совета директоров ПАО «РусГидро», министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Председателем комитета избран Чекунков Алексей Олегович.

В комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям избраны:

Баркин Олег Геннадьевич, член правления – заместитель председателя правления Ассоциации «НП Совет рынка»;

Бердников Роман Николаевич, член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»;

Вишневский Юрий Михайлович, заместитель директора по управлению режимами ЕЭС АО «СО ЕЭС»;

Журавлёв Сергей Игоревич, вице-президент по работе с государственными органами ООО «УК Полюс»;

Кондратьев Сергей Борисович, генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго»;

Медведева Елена Анатольевна, директор департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго РФ;

Рогалёв Николай Дмитриевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», ректор ФГБУ ВО «НИУ МЭИ»;

Федоров Михаил Петрович, председатель Бюро научно-технического совета ПАО «РусГидро».

Председателем комитета избран Рогалёв Николай Дмитриевич.

Совет директоров принял решение прекратить участие РусГидро в АО «Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода» и АО «Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода» путем их добровольной ликвидации. Обе компании были созданы в 2007 году в рамках проекта БЭМО для сопровождения строительства Богучанского алюминиевого завода. В связи с завершением строительства завода и вводом его в эксплуатацию компании операционную деятельность больше не осуществляют.

Совет директоров утвердил План работы на 2021-2022 корпоративный год.