В Новосибирске строят многофункциональную ледовую арену

В рамках экспертного сопровождения Главгосэкспертиза России повторно рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство в Новосибирске Многофункциональной ледовой арены. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Многофункциональная ледовая арена в Новосибирске строится для проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею, который состоится в 2023 году. После завершении соревнований новый ледовый дворец станет базой для развития массового спорта в регионе.

Основная арена комплекса сможет вместить 10500 зрителей. Рядом с ней оборудуют универсальный игровой зал и малую тренировочную площадку с временными трибунами на 200 мест. В состав шестиэтажной ледовой арены помимо спортивных объектов войдут также VIP-зона, буфеты, пункт медобслуживания, детский игровой комплекс и клубная зона. Третий этаж отведут под ложи и ресторан на 160 мест с террасой. Кроме того, здесь обустроят камеры хранения, транспортные контрольно-пропускные пункты и два павильона досмотра, в одном из которых разместят кассы.

Ранее Главгосэкспертиза России уже выдавала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство этого комплекса. Недавно в проектную документацию были внесены корректировки в части конструктивных решений, проекта организации строительства, теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Соответственно, изменилась и сметная стоимость проекта. В результате проектно-сметная документация была повторно отправлена на экспертизу и получила положительное заключение.

Финансирование строительства планируется осуществлять за счет средств бюджета Российской Федерации. Документацию подготовил Проектный институт уникальных сооружений «Арена».

Фото: geostartsib.ru