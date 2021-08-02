Виталий Мещанов о мировой
2 августа 2021, 14:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ИНФРАСТРУКТУРА, КАБМИН
Отрасль: Строительство
Источник: government.ru
На благоустройство города-курорта Кисловодска будет дополнительно направлено 530,3 млн рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Средства пойдут на завершение реконструкции проспекта Ленина: обустройство пешеходных зон, озеленение, установку современного уличного освещения. Вопрос о выделении финансирования на эти цели обсуждался 15 июня в ходе беседы Михаила Мишустина с губернатором Ставропольского края. Позднее эта тема вошла в перечень поручений, которые Михаил Мишустин дал по итогам своей рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ.
Минэкономразвития поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с региональными властями и проконтролировать, насколько эффективно расходуется федеральная субсидия.
«Средства позволят закончить все работы уже в текущем году: благоустроить почти 3,5 га этого города-курорта, привести в надлежащее состояние общественные пространства, создать места для активного отдыха», – сообщил Михаил Мишустин на заседании Правительства 22 июля.
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