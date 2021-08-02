На благоустройство города-курорта Кисловодска будет дополнительно направлено 530,3 млн рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства пойдут на завершение реконструкции проспекта Ленина: обустройство пешеходных зон, озеленение, установку современного уличного освещения. Вопрос о выделении финансирования на эти цели обсуждался 15 июня в ходе беседы Михаила Мишустина с губернатором Ставропольского края. Позднее эта тема вошла в перечень поручений, которые Михаил Мишустин дал по итогам своей рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ.

Минэкономразвития поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с региональными властями и проконтролировать, насколько эффективно расходуется федеральная субсидия.