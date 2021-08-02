Энергетики Юго-Западного филиала «Россети Кубань» провели капитальный ремонт оборудования подстанции 110 кВ «Береговая». Питающий центр обеспечивает электроэнергией более семи тысяч бытовых потребителей, десятки социальных объектов и ряд курортных населенных пунктов Геленджика.

Комплексный ремонт подстанции выполнен соответствии с программой технического обслуживания и ремонтов «Россети Кубань» на 2021 год.

В ходе технических мероприятий специалисты заменили или отремонтировали подстанционное оборудование. Проведенные работы позволили значительно увеличить пропускную способность и энергоэффективность питающего центра, повысить надежность электроснабжения социально значимых объектов и бытовых потребителей.

Всего в рамках программы энергетики Юго-Западных электросетей проведут ремонт 20 подстанций 35-110 кВ. Они обеспечивают электроэнергией около 390 тысяч потребителей и более 480 социальных объектов Анапы, Геленджика, Новороссийска, Абинского и Крымского районов Краснодарского края. На эти цели энергокомпания направит более 33 миллионов рублей.