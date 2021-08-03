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3 августа 2021, 17:24
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Источник: ТАСС
Инвестор вложит более 4,4 млрд рублей в строительство логистического комплекса в городе Невинномысске на Ставрополье. Создание комплекса будет проходить в две очереди, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе краевого Минэкономразвития.
"Строительство логистического комплекса для компании Ozon планируется реализовать в две очереди. <…> Стоимость реализации первой очереди составит 3,1 млрд рублей, при этом будет создано порядка 1 000 рабочих мест. Стоимость второй очереди обойдется в сумму 1,32 млрд рублей. Будет создано около 500 рабочих мест", - говорится в сообщении.
Сроки реализации проекта уточняются.
"Реализация этих масштабных инвестиционных проектов окажет огромное влияние на социально-экономическое развитие Невинномысска, так как позволит создать на территории города в совокупности более 1,5 тысяч рабочих мест", - отметил в Instagram глава Невинномысска Михаил Миненков.
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