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Открыта регистрация на мероприятия военно-строительного форума

Открыта регистрация на мероприятия военно-строительного форума

3 августа 2021, 16:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: АРМИЯ-2021
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 
Источник: www.vsk-forum.ru

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22 - 28 августа 2021 г. на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» (г. Кубинка, Московская обл.) состоится Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2021» , организатором которого выступает Министерство обороны Российской Федерации.

Традиционно в рамках деловой программы Форума 26 августа пройдет цикл мероприятий Военно-строительного комплекса Минобороны России.

Программу мероприятий ВСК МО РФ откроет Пленарное заседание «Новые правовые, организационные и экономические подходы к военному строительству, обновление инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации. Роль военных строителей в создании инфраструктуры надежного водоснабжения Крыма», которое пройдет под руководством заместителя Министра обороны Российской Федерации Т.В.Иванова.

Продолжат работу форума заседания экспертно-технических советов ВСК МО РФ по секциям:

  • «Инновационные материалы и современные методы повышения эффективности и качества возведения объектов военного строительства»
  • «Альтернативные источники энергии и безопасность эксплуатации автономных систем электроснабжения объектов»
  • «Информационные технологии в строительстве»

Участие в мероприятиях - бесплатное при обязательной предварительной регистрации.

Онлайн-регистрация открыта на сайте

 

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Источник: www.vsk-forum.ru

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