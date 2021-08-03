Открыта регистрация на мероприятия военно-строительного форума

22 - 28 августа 2021 г. на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» (г. Кубинка, Московская обл.) состоится Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2021» , организатором которого выступает Министерство обороны Российской Федерации.

Традиционно в рамках деловой программы Форума 26 августа пройдет цикл мероприятий Военно-строительного комплекса Минобороны России.

Программу мероприятий ВСК МО РФ откроет Пленарное заседание «Новые правовые, организационные и экономические подходы к военному строительству, обновление инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации. Роль военных строителей в создании инфраструктуры надежного водоснабжения Крыма», которое пройдет под руководством заместителя Министра обороны Российской Федерации Т.В.Иванова.

Продолжат работу форума заседания экспертно-технических советов ВСК МО РФ по секциям:

«Инновационные материалы и современные методы повышения эффективности и качества возведения объектов военного строительства»

«Альтернативные источники энергии и безопасность эксплуатации автономных систем электроснабжения объектов»

«Информационные технологии в строительстве»

Участие в мероприятиях - бесплатное при обязательной предварительной регистрации.

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