Первый IT-парк в Краснодаре появится в 2025 году

Доклад Виталия Высоцкого
3 августа 2021, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Источник: ТАСС
Первый в Краснодаре IT-парк будет открыт в 2025 году. Он будет включать бизнес-инкубатор цифровых идей и площадку для подготовки IT-специалистов, сообщил во вторник в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"В 2025 году в Краснодаре откроется первый IT-парк края. Обсудили с инвестором реализацию проекта. Здесь появится бизнес-инкубатор цифровых идей, площадка для подготовки молодых специалистов, где цифровые технологии будут интегрировать в различные отрасли экономики", - написал Кондратьев.
Он уточнил, что краевые власти также разработают новые меры поддержки для IT сферы.
"В целом IT-сфера должна стать полноценной отраслью экономики региона. Уверен, резиденты первого IT-парка края помогут нам в этом. А мы продумаем для них меры поддержки и утвердим краевую стратегию развития отрасли до 2030 года", - отметил глава региона.
В начале июля сообщалось, что первый в Краснодарском крае IT-парк будет построен в Краснодаре. Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель и руководство научно-производственного предприятия "МВС".
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