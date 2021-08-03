2 августа 2021 года энергоблок №2 Ростовской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Ростовская область, г. Волгодонск) выведен в капительный планово-предупредительный ремонт (ППР) сроком на 45 суток.

Цель ППР, которые регулярно проводятся на всех энергоблоках российских АЭС, - это поддержание стабильного рабочего состояния оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии. «В период ремонта будет выполнен капитальный ремонт реакторной установки с полной выгрузкой топлива, а также ремонт основного оборудования реакторной установки и всех трёх систем безопасности. Также специалисты выполнят капитальный ремонт цилиндра низкого давления турбоагрегата, средний ремонт

турбогенератора и ремонт основного оборудования турбинного отделения», - рассказал заместитель главного инженера по ремонту Ростовской АЭС Иван Малахов.

В настоящее время энергоблоки №1, №3 и №4 Ростовской АЭС работают на номинальном уровне мощности.

Радиационный фон на атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru