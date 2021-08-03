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В Вологодской области проектируют 11 межпоселковых газопроводов

В Вологодской области проектируют 11 межпоселковых газопроводов

3 августа 2021, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГАЗИФИКАЦИЯ, ГАЗПРОМ
Отрасль: Строительство Нефтегазовая промышленность 
Источник: onlinevologda.ru

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В Вологодской области реализуется программа развития газоснабжения и газификации регионов РФ «Газпром» на 2021-2025 годы.

На Вологодчине началось проектирование 11 межпоселковых газопроводов на территории Вологодского, Верховажского, Тарногского, Тотемского, Устюженского, Харовского и Усть-Кубинского районов. Общая протяженность объектов составляет более 128 км. Планируется, что строительство пройдет в 2022-2024 годах, сообщают в пресс-службе АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА».

«В рамках синхронизации со строительством межпоселковых газопроводов в перспективе будет построено порядка 200 км распределительных газопроводов, возможность газифицировать свои дома получат жители более 3000 домовладений (квартир) в населенных пунктах, к которым будет подведен межпоселковый газопровод», – рассказала заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Вологда» Оксана Толоконцева.

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Источник: onlinevologda.ru

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