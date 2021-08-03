В Вологодской области проектируют 11 межпоселковых газопроводов

В Вологодской области реализуется программа развития газоснабжения и газификации регионов РФ «Газпром» на 2021-2025 годы.

На Вологодчине началось проектирование 11 межпоселковых газопроводов на территории Вологодского, Верховажского, Тарногского, Тотемского, Устюженского, Харовского и Усть-Кубинского районов. Общая протяженность объектов составляет более 128 км. Планируется, что строительство пройдет в 2022-2024 годах, сообщают в пресс-службе АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА».