"Завод Москабель" — в калейдоскопе фотографий

Быть в калейдоскопе событий для предприятий Группы компаний «Москабельмет» уже давняя традиция. Отраслевые выставки, форумы, конференции — это неотъемлемая часть нашей деятельности. А теперь «Завод Москабель» в калейдоскопе фотоснимков, которые демонстрируют, насколько московская промышленность яркая, интересная и многогранная.

Выставка «Калейдоскоп Моспром», в которой участвует предприятие, открылась 1 августа и продлится до конца лета. Она проходит сразу в двух московских локациях: на Арбате и улице Школьной в Таганском районе. Организатор выставки — Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы, который в рамках проекта «Открой#Моспром» с 2019 года организует тематические фотовыставки на московских улицах.

«Завод Москабель» — одно из 40 предприятий, отобранных для выставки «Калейдоскоп Моспром» среди 3000 столичных производств. Группе компаний «Москабельмет», которая в последние годы активно сотрудничает с медиасферой, такой формат хорошо знаком. В этом году предприятия группы приняли участие уже в нескольких подобных проектах. Так, в марте руководитель PR-направления и продвижения продукции ГК «Москабельмет» Танчулпан Мухтарова стала героиней фотовыставки «Женщины московской промышленности». В апреле про вклад заводов в развитие космической отрасли рассказала экспозиция «Промышленность Москвы – космосу!», а в начале лета на Арбате посетители выставки #FollowMeTo The Moscow Industry увидели красивые кадры с производства медной катанки.

«Мы всецело поддерживаем проведение подобных проектов и рады принимать в них участие. Они позволяют посмотреть на промышленность Москвы с творческой стороны, увидеть, что самые разные производственные процессы могут выглядеть красиво, завораживать и удивлять, — говорит Павел Моряков, генеральный директор «Москабельмет», — Показывая крупным планом выпуск продукции, которая жизненно необходима каждому из нас, мы вызываем интерес и привлекаем внимание к столичной промышленности. А кабели — это как раз такая продукция, без которой невозможно представить ни современную жизнь города, ни его будущее. Благодарим Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы за столь интересные и ценные инициативы. Уверены, что таких выставок будет еще немало, с нетерпением их ждем и с радостью примем участие!»

Приходите на выставку «Калейдоскоп «Моспром» с 1 по 31 августа, чтобы открыть для себя новую сторону промышленности!