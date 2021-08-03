Специалисты компании «Россети Сибирь» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей с начала 2021 года. За этот период заключено 13 046 договоров на технологическое присоединение к сетям общей мощностью 0,36 гигаватт (ГВт), уже подключено к сетям 10 319 электроустановок заявителей суммарной мощностью 0,29 ГВт.



За полгода энергетики реализовали техприсоединение 85 социально значимых объектов (больниц, госпиталей, ФАПов, амбулаторий, школ, дет) и 27 крупных предприятий, в том числе: ООО «ЕвразЭнергоТранс» и ООО «Шахта N 12» в Кемеровской области, ОАО «РЖД», АО «СИБАГРОПРОМСТРОЙ» в Красноярском крае, АО «Омскэлектро» в Омской области и ПАО "РУСГИДРО" в Хакасии.



Ежегодно в адрес компании приходит до 40 тысяч заявок на техприсоединение. С каждым обратившимся заявителем ПАО «Россети Сибирь» обязано заключить публичный договор об осуществлении технологического присоединения (ТП). Зачастую заявитель не исполняет или исполняет несвоевременно свои обязательства по договору: энергетики осуществили ТП, а заявитель не внес или не полностью внес плату, в других случаях заявитель заключил договор, однако своевременно не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении мероприятий по ТП со своей стороны. При этом затраты заявителей минимальны – льготное техприсоединение обходится всего в 550 рублей, а энергокомпания тратит на создание инфраструктуры (прокладку новых ЛЭП, строительство подстанций, замену оборудования) миллионы. В рамках инвестиционной программы 2021 года компания «Россети Сибирь» за шесть месяцев направила только на льготное техприсоединение к сетям 1305 млн рублей, что составляет 61% от годового плана.

И поскольку многие уже присоединенные потребители не используют предоставленные им мощности: меняют планы, не строят предполагаемые дома и фермы, случается, что новые линии электропередачи стоят невостребованными в чистом поле, а труд и затраты энергетиков остаются не восполненными, в результате у самих энергетиков появляется просрочка по исполнению новых договоров на ТП.



Так сумма задолженности потребителей по ТП перед компанией «Россети Сибирь» на конец полугодия превысила 225 млн рублей. Для снижения дебиторской задолженности энергокомпания проводит открытую и добросовестную политику по своевременному информированию заявителей, нарушающих обязательства по договорам техприсоединения: с помощью телефонных звонков, рассылки смс-уведомлений, писем. Если заявитель не реагирует на предупреждения и не выполняет своих обязательств, наступает очередь претензий и исковых заявлений.



«Россети Сибирь» призывают заявителей быть ответственными и не подвергать себя рискам судебных штрафов и компенсаций расходов в случае неисполнения обязательств по договорам. Специалисты рекомендуют заключать договоры, когда электроустановки уже готовы к присоединению. В случае неготовности электроустановок либо утраты необходимости присоединения – самостоятельно обращаться в «Россети Сибирь» для совместного решения вопроса, исключающего судебное вмешательство.



Адреса центров обслуживания клиентов «Россети Сибирь» в филиалах, где можно урегулировать вопросы технологического присоединения:



Алтайский край,

г. Барнаул, ул. Кулагина, д. 16



Республика Бурятия,

г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д.5а

г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 12

п. Иволгинск, ул.Лебедева,3

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6

г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.9



Республика Алтай,

с. Майма, ул. Энергетиков № 15



Красноярский край,

г. Красноярск, пр. Свободный, 66 "А"

г. Красноярск, пр. Мира, 81 "Г"



Республика Хакасия,

г. Абакан, ул. Советская, 172 Кемеровская область,

г. Кемерово, ул. Кузбасская, 37А

г. Новокузнецк, пр-т Строителей, 43

п. Инской, ул. Фасадная, 35



Омская область,

г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 74/2

г. Омск, пр. Мира, д. 86 "Б"

г. Тара, ул. Немчиновская, 69

г. Калачинск, ул. Фрунзе, д.93



Забайкальский край,

г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, д. 13, стр.1



Республика Тыва,

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4