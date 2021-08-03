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Нижегородский производитель жгутов электропроводов привлек в Сбербанке 130 млн руб. на развитие

Нижегородский производитель жгутов электропроводов привлек в Сбербанке 130 млн руб. на развитие

3 августа 2021, 17:12
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТИЦИИ, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: interfax-russia.ru

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Сбербанк предоставил ООО "Завод ИНКОМ" (Нижний Новгород) кредит на сумму 130 млн рублей для увеличения объема производства жгутов проводов, сообщает Корпорация МСП (группа ВЭБ.РФ).

Финансирование предоставлено под гарантию Корпорации МСП на сумму 65 млн рублей и поручительство региональной гарантийной организации на сумму 13 млн рублей. Средства направлены на закупку дополнительного объема сырья и материалов.

"В 2021 году спрос на продукцию предприятия со стороны производителей автомобилей, сельхозтехники, промышленного оборудования заметно вырос. В текущем году заказчиком нашей продукции стало предприятие по выпуску автомобилей "Аурус" и завод по производству автостекла "Эй Джи Си БСЗ". Увеличить объем выпуска продукции мы сможем при поддержке банка и института развития", - приводятся в сообщении слова директора завода Александра Сколкова.

Благодаря реализации проектов к концу текущего года объем производства вырастет на 45%, а выручка достигнет 750 млн рублей.

"Завод ИНКОМ" выпускает более 4 тыс. видов жгутов проводов для предприятий автомобилестроения, энергетики, машиностроения, выпуска промышленного оборудования и других. В числе заказчиков продукции компании группа "ГАЗ", Ростсельмаш, Нижегородец СТ. По итогам 2020 года выручка предприятия составила более 511,8 млн рублей, что больше показателей 2019 года на 13,5%.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Завод ИНКОМ" зарегистрирован в августе 2016 года. 100% долей по данным на 2017 год принадлежало Дмитрию Юрину, который также является директором и совладельцем нижегородских компаний ООО "Техноком-Волга" и ООО "Волга-Консалт".

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Источник: interfax-russia.ru

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